"El brazo mediático del sanchismo comenzará a vender" un referéndum consultivo

El Mundo

"Sánchez perfila en Cataluña un referéndum consultivo". Cada vez es mas rápido es desvelar sus mentiras. Jorge de Palacio dice que "un fantasma recorre la política española y es el fantasma del referéndum en Cataluña". Y cuanto antes le quitemos la sábana mejor.

"Sí, es cierto: Pedro Sánchez no puede brindar a sus socios un referéndum de autodeterminación, porque no tiene cabida en la Constitución. Y tampoco cuenta con una mayoría suficiente para encauzar un proceso constituyente. Pero lo que no cabe descartar es que el gobierno se saque de la chistera un sucedáneo de referéndum". Lo llamará Ronda de Tanteo sobre los Anhelos de Cataluña, o alguna fórmula rimbombante parecida para despistar al personal.

"La vía sería un referéndum consultivo territorializado". "Si finalmente las cosas transitan por este camino, no es difícil adivinar por donde irán los discursos del gobierno. Y no faltará, para empezar, un buen trágala para la oposición. El brazo mediático del sanchismo comenzará a dar forma, a forjar con esmero, el nuevo marco interpretativo: la nueva España de Sánchez nacerá 'de la ley a la ley'. Y, enfrente, los de siempre: los inmovilistas". Los vengativos, los ultras, los fascistas.

Iñaki Ellakuría siente "un profundo desdén hacia la mayoría de los líderes del procés. Tanto por su intento de robarnos la democracia en 2017, como sobre todo por la campaña que han iniciado para convertir a las víctimas de sus fechorías en culpables de un supuesto pecado. Desde su excarcelación: de plató en estudio para acusar de mala gente a aquellos que no se calzaron el lazo amarillo —"nadie de Ciudadanos me vino a ver a la cárcel", ha exclamado el fanático Josep Rull— y exigirles, en esta noche de los cuchillos largos auspiciada por la 'concordia' del Gobierno, la disculpa que no se merecen". Es la concordia, Iñaki, es la concordia. Los catalanes que quieren permanecer en España debería ir pensando en el exilio, porque les va a hacer la imposible.

El País

"El Supremo complica el horizonte de los independentistas condenados por el Tribunal de Cuentas para recurrir sus multas". Oh, vaya, que ahora es el Supremo el que pone piedras en el camino para que los ladrones separatistas no devuelvan lo que robaron. Está la prensa sanchista muy jorobada.

Teodoro León Gross se muestra muy concordioso con Casado. Recuerda emocionado los insultos de Casado a Abascal en la moción de censura que alabó la izquierda. Incluso le pusieron la medalla de moderado durante un par de días.

"Aquel Casado del alegato vibrante del centroderecha contra Abascal enhebrando argumentos persuasivamente moderados, termina el curso, diez meses después, cada vez más centrifugado". Cachis, como no se ha arrodillado ante los indultos de Sánchez, El País le arrancado de mala manera esa medalla y le ha puesto la de ultra. Teodoro pide a Casado que deje de pedir elecciones a todas horas. "Tiene poco sentido tratar de acelerar ese proceso siendo obvio que ese proceso no se va a acelerar, no mientras el Gobierno disponga de una mayoría estable y necesite tiempo para rentabilizar su agenda. No se puede estar tres años pidiendo elecciones sin debilitarse". ¿Acaso le preocupa a Teodoro que Casado se debilite? Casado, pide elecciones todos los días.

"La evolución de Casado a lo largo de este curso que va llegando al final, con aquel viaje al centro girado en dirección opuesta". "Aquel Casado de octubre fue elogiado vivamente por el líder del grupo popular europeo, Manfred Weber, y tuvo el acompañamiento del empresariado, con Garamendi y Bonet elogiando la moderación. Hoy Casado está enfrentado a los empresarios y cada vez más lejos del centro. En las encuestas, eso sí, bien!". Y como se oponga al referéndum consultivo le pondrán directamente en la extrema derecha. Va El País preparando el camino para atosigar al pobre Pablo. La concordia, ya se sabe, es arrodillarse ante lo que diga Sánchez y pregone El País.

ABC

"El Tribunal de Cuentas defiende su independencia frente a las presiones". Que ya está bien, leche.

"El Tribunal de Cuentas ha puesto pie en pared frente a la campaña de acoso instigada por el Gobierno contra su independencia y su carácter constitucional", dice el editorial. "En el documento hecho público ayer, el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas y juzgar las irregularidades contables de las administraciones públicas ha desmontado cada ataque oficialista de La Moncloa, recordando la elección parlamentaria de sus miembros, su independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional y el rango constitucional que le corresponde. No, no es un mero órgano administrativo, como ha dicho el Gobierno para ningunearlo, y ante semejante agresión, el Tribunal de Cuentas se defiende". Ya era hora que alguien parara los pies al dictador y sus voceros.

Dice Ana I. Sánchez que "las multas impuestas por el Tribunal de Cuentas no pretenden ser un castigo franquista como proclama el secesionismo, sino que buscan recuperar el dinero de todos. Y si el presidente del Ejecutivo decide condonarlas nos estará robando de facto". Tendrá cara dura. A los españoles de bien friéndolos a impuestos y los ladrones de rositas. "Los hijos de 18 años que quieren irse de casa deben aprender a pagarse sus propias facturas". Estos no, estos quieren que les paguemos la fiesta y limpiemos la basura que dejan.

La Razón

"Castigo a los baby boomers: menos dinero o mas trabajo". "Hasta los empresarios tiran de las orejas a Escrivá tras la "confusión generada por su desafortunado" anuncio de ajustes a las jubilaciones de los que nacieron entre finales de los 50 y los 70". Pues esa generación es de la que más vota, que se anden con cuidado.

Dice el editorial indignado que se trata de "una estafa a quienes más han contribuido al desarrollo económico español a lo largo de los últimos cuarenta años". "No es de recibo pedir un esfuerzo más a quienes han hecho sus proyectos de final de vida sobre una cuantía de las pensiones que creían garantizada por el Estado que ahora amenaza con quedarse en el aire. Y con un un gobierno de izquierdas, claro".

"El Gobierno allana el camino para que se pueda votar en Cataluña". A Sánchez sus mentiras le duran cada vez menos. La ultima ha sido visto y no visto. Dice Marhuenda que "no tengo ninguna duda de que Sánchez no miente cuando Ferreras le preguntó en La Sexta sobre el referéndum de autodeterminación" y dijo que no.

"No habrá referéndum de autodeterminación, porque todos saben que es imposible, pero nos podemos encontrar con algún tipo de consulta que tenga unos efectos parecidos. En todo caso los independentistas siempre ganan, porque consiguen mucho más poder. No aprendemos de los errores". Ya sabía yo que se buscaría las mañas para hacer un referéndum por lo bajini.