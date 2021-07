Toni Cantó: "Hay que dar la batalla cultural contra los dislates del Gobierno con el ellos, ellas y elles"

El nuevo director de la Oficina del Español en Madrid ha recordado que el PSOE con Antonio Miguel Carmona quiso gastarse 150 millones de euros en crear un Palacio del Español de 30.000 metros cuadrados. Por eso ha dicho en Es la Mañana de Federico que "no hay estructura, voy a contar con los funcionarios que ya están en la consejería y me voy a dedicar a coordinar el trabajo de muchas consejerías en ese tema porque vengo de un lugar donde el Estado ha arrinconado el español y quiero que, cuando la gente de todo el mundo piense en el español, vea que es en Madrid donde se puede venir a aprender español y a invertir". "Es una grandísima oportunidad para crear y riqueza y empleo", ha añadido.

Toni Cantó ha asegurado que "el reto es que Madrid sea el lugar principal para aprender español. Isabel Díaz Ayuso quiere dar la batalla cultural frente a los dislates del Gobierno, con el ellos, ellas y elles. Hay que hacer de Madrid un territorio libre de estas tonterías" como el lenguaje inclusivo. "El Gobierno no es nadie para decirnos cómo se habla", ha dicho. El idioma "como dijo Cayetana es el burro de Troya, dentro de lo que va todo lo demás como el adoctrinamiento".

Además ha puesto como ejemplo su Valencia natal donde "cuando se arrincona a los ciudadanos multando por rotular en español o poniendo espías en los colegios" lo que consigues "es empobrecer al personal".

Toni cantó ha querido contestar desde esRadio a los que "caricaturizan" que haya que defender el español en Madrid. Ha dejado claro que se trata de defenderlo "desde Madrid aprovechando su potencial" porque "en sitios como en Valencia en educación infantil no se puede estudiar ni una hora de español en los centros públicos". La izquierda "se lo toma a mofa pero de repente te encuentras con que en 5 años los niños no pueden estudiar ni una hora de español". Por todo ello hay que "dar la batalla cultural" como además "se está haciendo en sitios como Francia".

Madrid es el marco perfecto para ello porque es un "territorio libre" y hay una presidenta como Díaz Ayuso. Parte de su éxito "se debe a su forma firme y desacomplejada, muy lejos de cómo usa la izquierda el lenguaje para retorcer la realidad, de hablar". Ayuso, ha añadido Cantó, "dice las cosas por su nombre alejándose de la corrección política y por eso la gente enseguida se ve reflejada en lo que está diciendo".

Sueldo y cargo

Toni Cantó ha querido ser trasparente, "mi sueldo es público, son 75.000 euros al año, algo de lo que me enteré por la prensa porque yo no pregunté cuál sería mi sueldo cuando me llamó Isabel". Asimismo ha dejado claro que "el presupuesto es mi sueldo porque no hay estructura ni palacios ni 150 millones de euros" como dice la izquierda. De hecho, "no tengo personal sino que cuento con dos funcionarios que ya estaban contratados que trabajarán conmigo". Su trabajo será más de "coordinación" y lo que más le ilusionó es que "es algo nuevo, se trata de construir algo".

Ayuda no le va a faltar ya que "muchos de los consejeros se han puesto en contacto conmigo para ponerse a mi disposición" e incluso "muchos diputados de la Asamblea para aportar ideas". También está "en contacto a través de redes porque mi intención es reunirme con todo el mundo, hay mucho trabajo por hacer como es reivindicar algo tan importante como el español". Una estrategia que "generará riqueza y empleo porque Madrid es un territorio libre y el más próspero de España, algo que tiene que ver con lo primero".

De las críticas de Óscar Puente, alcalde de Valladolid, se ha limitado a decir que "es una pena que el alcalde de una ciudad en la que se decía que se hablaba el mejor español del mundo se exprese así".

Comprometido con Valencia

Ha criticado la "España asimétrica" que quiere construir el socialismo y ha señalado que "se está lanzando el peor mensaje que se pueda dar, si quieres que se te trate bien sáltate la ley, tienes que delinquir para que un poder cobarde te de privilegios".

De la elección de Carlos Mazón como líder del PP en Valencia ha dicho que "es la mejor opción" y está convencido que será el próximo presidente de la Generalidad porque "la victoria de Ayuso ha dado un vuelco anímico". Ha aclarado que "no dejo de estar en mi tierra y mañana estaré allí apoyando a los candidatos del PP en Valencia".

De su etapa en el parlamento valenciano ha destacado que "aprendí mucho" y "disfruté y gocé escribiendo aquellos discursos". Discursos como el memorable contra el comunismo que "te tenía que haber citado Federico, pero todavía no me habías regalado el libro", ha bromeado.

Cs le hizo un favor a España

Sobre si Inés Arrimadas está arrepentida de la moción de censura en Murcia donde empezó todo, ha dicho que "ahora es fácil decir que se ha arrepentido viendo el efecto que ha tenido, pero fue su decisión". Toni Cantó siente que "en mi mejor momento político me quedé sin partido" pero es una cuestión nacional por lo que tocaba "elegir bando y meterte porque nos va España en ello". Nos obstante, aquella equivocación de Cs en Murcia "provocó unas elecciones en la Comunidad de Madrid" que se tradujeron en "la gran victoria de Ayuso" y que las réplicas de ésta se sintieron "en el resto de España".

De su anterior partido, Cs, se ha limitado a decir que "lo peor que le puede pasar a un partido que aspira a ser bisagra es que no se fíen de ti".

Antes de despedirse ha satisfecho la curiosidad de una oyente, "la relación con Almodóvar es buena, no sé si se habrá arrepentido de darme aquel papel pero puedo decir que estuve en una película que ganó un Oscar".