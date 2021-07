El PP descarta presentar una moción y cree que Vox tampoco lo hará a la vuelta del verano

El Partido Popular descarta, en estos momentos, la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez a la vuelta de las vacaciones de verano. En Génova no quieren ni oír hablar de esta medida después de que este miércoles, durante la sesión que se celebró en el Congreso de los Diputados, tanto Santiago Abascal como Inés Arrimadas insistiesen en pedírselo a Pablo Casado.

El líder de Vox y la dirigente de Ciudadanos trasladaron desde la tribuna del Hemiciclo al presidente del Partido Popular que si presentaba esa moción, sus formaciones la apoyarían. Arrimadas llegó a asegurar incluso que consideraba que era "mucho más útil" que la presentase Casado, en vez de Abascal, "para debilitar al Frankenstein", la alianza de Sánchez con los que apoyaron su llegada a La Moncloa.

El PP no cree que Vox presente otra moción

Por su parte, desde Vox insisten en que si Pablo Casado no lo hace, ellos estudiarán volver a presentar otra moción de censura después de que el pasado octubre ya registrasen una. Algo que en el PP creen que no sucederá. "No creemos que la vayan a presentar", aseguran desde la dirección nacional de la formación de Pablo Casado.

Desde la cúpula del PP recuerdan también que el pasado miércoles, durante su intervención en el Congreso, Pedro Sánchez pidió a Casado que diera ese paso. El presidente del Gobierno le dijo al líder de la oposición que era "la única opción lógica y cabal que le queda, atendiendo a su oposición destructiva y todo lo que han dicho estas semanas".

"No le vamos a dar el gusto a Sánchez"

Sánchez invitó a Casado a "poner a prueba cuáles son sus argumentos, sus apoyos de peso, el origen de esos apoyos, su política de sembrar sospechas, de romper consensos…". "No le vamos a dar el gusto", dicen desde el PP tras esas palabras del líder del Ejecutivo, y añaden: "Sería darle a Sánchez un debate sin limite de tiempo en el que la oposición sí que lo tiene limitado. No queremos que tenga la posibilidad de salir reforzado de un debate ahora que está viviendo su peor momento y con una crisis de gobierno a la vuelta de la esquina".

A la pregunta de cuál es su alternativa a la presentación de una moción, los populares aseguran que ellos van a seguir pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y que convoque elecciones inmediatas. Y eso es lo que han hecho durante esta semana los principales dirigentes del PP.