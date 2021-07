'El País' se lanza a la yugular de Ayuso por Toni Cantó y la tilda de radical

El brazo mediático sanchista vive obsesionado con cargarse a Ayuso como sea. Hoy, cuando se cumplen dos meses de su histórico triunfo en las elecciones madrileñas, perpetra un artículo y un editorial contra la presidenta madrileña. El artículos es tan sectario y falsario que hasta los socialistas madrileños se han negado a participar, como admite el propio periódico.

"La fórmula Ayuso". "Su determinación: derrocar a Pedro Sánchez. Su ambición es mayor que su ego. Admiradores, detractores y ella misma dan claves para entender el seísmo que agita la política española". Sus detractores, aparte del propio periódico y el periodista Jesús Rodríguez que firma el artículo, son los consejeros de Ciudadanos que intentaron apuñalarla en en el mes de marzo siguiendo la estela de Murcia.

Comienza el artículo definiendo a Ayuso. "Más política que intelectual; más apocalíptica que integrada; más hedonista que epicúrea; más de intuición que de cálculo; más de víscera que de razón (aunque lo esté intentando corregir); directa, sencilla, sincera, pero con la dudosa humildad de los soberbios; de armas tomar, pero sin elevar el tono; chula, irónica, enigmática, puntillosa, emocional hasta el llanto extemporáneo y audaz hasta la temeridad; de prueba y error, a todo o nada como en las elecciones del 4 de mayo, donde la derrota hubiese supuesto su desaparición del mapa político; locuaz y lenguaraz; sin rubor por equivocarse; con menos ego que ambición", dice el periodista, que admite que ha elaborado su perfil "a partir de cuatro encuentros" con Ayuso. No concreta si se la ha encontrado en el ascensor, en la escalera o se la ha cruzado en el supermercado.

"Isa es más un producto mediático que un producto político; más de proyección pública que de pura ideología, aunque su trayectoria haya sido la de una oscura y fiel apparátchik saltando de liana en liana en torno a la estructura del PP desde que tenía 22 años y con un contacto anecdótico con el mercado laboral". No como Sánchez, los sanchistas y no digamos los podemitas, que tienen todos una larga vida laboral fuera de la política.

Dice el periodista que "Ayuso representa una generación de políticos placeados en las tertulias y las redes sociales, y con escasa relación con la gestión y la tecnocracia, a la que desprecian". La generación de Sánchez, Iglesias, Irene Montero. Al menos Ayuso se rodea de los mejores, no como Sánchez que tiene como ministros a la mujer de Iglesias o a Garzón.

"La generación de Ayuso está obsesionada por la comunicación política, el mensaje repetido hasta la saciedad; la dureza en las formas; por proporcionar noticias continuas y a velocidad de vértigo para su consumo fácil y rápido, como un menú de comida rápida. Y que da respuestas sencillas y viscerales a cuestiones complejas. Buscan ganar la batalla de la opinión pública". ¿Es un perfil de Ayuso o de Sánchez, Iglesias e Iván Redondo? "Isabel Díaz Ayuso ya ha comenzado a pergeñar un plan para salvar a España", dice el periodista sanchista sin temor al ridículo.

"El bienio pandémico de Isabel Díaz Ayuso ha consistido en dos años de campaña. Dos años de agitación más que de gestión", se empeña pese a que ha sido precisamente la gestión exitosa de la crisis, sobre todo comparada con el desastre del Gobierno, la que ha dado el histórico triunfo. "Sin presupuestos", dice obviando que Sánchez ha sido el presidente que más tiempo ha gobernado sin presupuestos.

En cuanto al adelanto electoral, una sarta de mentiras que repite El País a cada poco para ver si puede transformar la realidad. Ángel Gabilondo y José Manuel Franco se han negado a colaborar en este reportaje contra Ayuso. Sí han participado Aguado, al que no menciona expresamente, y Mónica García.

La guinda la pone el editorial sobre "el inquietante balance de Ayuso". Según el brazo mediático sanchista, "Ayuso acumula ya un puñado de iniciativas cuestionables o incluso preocupantes". En ese puñado están "los "planes fiscales de corte ultraliberal, con una propuesta de rebajas del IRPF que beneficiarían a las rentas altas mucho más que a las bajas", mientras el Gobierno de Sánchez sube impuestos que perjudican a la clase media. "El planteamiento de Ayuso se sitúa en un rincón realmente extremo de la paleta política contemporánea. Máxime cuando se considera que la Comunidad de Madrid viene sufriendo desde hace tiempo un deterioro de servicios públicos". Lo considera El País, claro. Realmente extrema es la política de Sánchez, con Bildu, Podemos y los separatistas como compañeros de viaje.

Pero lo que ya supera la cara de cemento armado, es que el periódico que no ha dicho ni mu de la descarada podemización de TVE con la contratación de Cintora y los ataques al Rey hable de Telemadrid. "Resulta muy inquietante la propuesta de su Gobierno para modificar la ley que regula la televisión pública de la comunidad en términos que reducirían claramente su independencia. La maniobra desprende un claro e inaceptable aroma de intento de proteger sus intereses partidistas desde un ente público que debiera estar al servicio de todos los madrileños". Como Televisión Espantosa al servicio de todos los españoles, que ya ni la ven.

Y no podía faltar lo de Toni Cantó. "Si ya es extraña la creación de una oficina para convertir la capital de España en la capital europea del español, más controvertido es poner al frente de la misma a alguien que no tiene acreditada ninguna preparación sobre la materia. Todo apunta a un intento de acomodar a Cantó, maniobra que flaco favor hace a la confianza pública en la política". La confianza pública en la política se la ha cargado Pedro Sánchez colocando a sus amiguetes en todas las instituciones, a una socialista en la Fiscalía General del Estado, a otro al frente del CIS. El nepotismo de Sánchez no tiene parangón.

"La líder madrileña cosechó un gran resultado electoral el pasado mayo. Recortes de impuestos y servicios públicos débiles son parte del proyecto político refrendado en las urnas. Ello no impide observar la radicalidad de su plan en el actual contexto occidental y dudar de que la confianza depositada en su candidatura tuviera como fin iniciativas como la de Telemadrid y Toni Cantó". Radicalidad como la de El País, el vocero de Sánchez, será la que garantice larga vida a Ayuso.