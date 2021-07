Casado carga contra la ley de Seguridad Nacional: "Que el Estado expropie, es lo que Podemos lleva en su programa"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha inaugurado este martes las jornadas "España, Europa y libertad", que organiza la delegación española del Grupo PPE en el Parlamento Europeo dentro de los Cursos de Verano de El Escorial. Acompañado por el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, Casado ha repasado el plan económico de su formación ante sus asesores, Daniel Lacalle y Elvira Rodríguez, que se encontraban entre el público de este encuentro.

Pero el líder del PP también ha tenido palabras para la polémica reforma de ley de Seguridad Nacional que se conoció este fin de semana que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez mediante la cual se permitiría, entre otras cosas, movilizar a todos los mayores de edad o requisar sus bienes.

"Inseguridad jurídica"

"He escuchado cómo se plantea una ley de Seguridad Nacional en la cual se puede expropiar bienes y servicios si lo decide el gobierno. No parece muy acertado", ha criticado recordando que a estas alturas, "no tenemos todavía una ley de pandemias a las puertas de una quinta ola", pero Sánchez sí quiere cambiar la ley de Seguridad Nacional.

El presidente del PP ha afeado que con esta reforma que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Sánchez se permitirá "que el Estado expropie, que es lo que Podemos lleva en su programa electoral", ha recordado, y ha cargado contra la "inseguridad jurídica" que provoca en la población este tipo de reformas.

Cinco ejes

Casado también ha desgranado sus "cinco ejes" para llegar a la Moncloa. En materia de fiscalidad propone "la bajada de los impuestos de Sociedades, IRPF y supresión de los de Donaciones, Sucesiones, y Patrimonio".

El PP apuesta también por una "ley de unidad de mercado que elimine trabas para emprender y fabricar, hacer una compilación normativa a nivel nacional y derogar al menos dos leyes por cada una aprobada, implantar el silencio administrativo en la tramitación de licencias y aprobar una ley de crecimiento empresarial" y "aboga por la FP dual para que las empresas tengan mucho peso en el currículum formativo, así como apostar por el bilingüismo y las materias STEM" .

Además, Casado propone "implantar la mochila austríaca para aliviar el sistema de pensiones y las prestaciones por desempleo" y mantener la reforma laboral del PP, que creó más de dos millones de empleos en la pasada legislatura, y una ley de segunda oportunidad.

"En definitiva, poner una alfombra roja a las empresas para la creación de empleo" , ha resumido Casado que ha insistido en la "reindustrializar la economía nacional con costes fijos de competitividad energética, así como explicar sin demagogias cómo va a ser el mix energético".