La Generalidad dice que el fondo golpista supone "recuperar la libertad para hacer política"

El consejero de Economía de la Generalidad, Jaume Giró (independiente nombrado por JxCat), ha negado este miércoles en el Parlament que el fondo creado para pagar las fianzas de los líderes golpistas en el Tribunal de Cuentas sea malversar dinero público. Según Giró, se trata de un mecanismo "para recuperar la libertad de hacer política en Cataluña".

Semejante argumento es el que ha utilizado para hacer frente a las acusaciones de prevaricación y malversación por parte de la oposición. En opinión de Giró, el fondo, aprobado por la vía de urgencia y que este miércoles ha salido publicado en el boletín oficial de la Generalidad "es un instrumento para restablecer la libertad para poder hacer política en Cataluña sin el miedo y la angustia de que te vengan a embargar tu casa, tu pensión y tus ahorros sin haber sido escuchados, sin haber tenido ningún juicio y sin ninguna sentencia".

El diputado de Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, ha calificado el fondo de "trapicheo" y ha denunciado que el gobierno catalán pretenda que "les paguemos la fiesta los ciudadanos no independentistas". También ha señalado que el Tribunal de Cuentas ya ha advertido que el fondo es un "fraude de ley" y que incurre "muy probablemente en prevaricación y malversación".

"Tutela judicial"

Giró ha replicado que de lo que se trata es de "dar tutela judicial y protección a los funcionarios, cargos y ex altos cargos de la Generalidad de la misma manera que lo haría cualquier otra administración pública". Ha subrayado también que "la Generalidad no avala, no hay ningún traspaso patrimonial, es sólo un fondo complementario de riesgo que hasta ahora no teníamos cubiertos". En cuanto a la validez jurídica, Giró ha abundado en que "se ajusta complemente a la ley y lo tendrán difícil para no aceptarlo".

A preguntas de Ignacio Garriga, de Vox, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, se ha sumado a la defensa del fondo que ha hecho Giró y ha tratado de desviar la cuestión al acusar al partido conservador de haber señalado al editor de la revista El Jueves y de hacer política a base de amenazas. Garriga ha insistido en que la actuación del Govern ante el Tribunal de Cuentas es un caso flagrante de malversación.

Tanto Aragonès como Giró han tratado de centrar la cuestión en la defensa de los funcionarios, pero Garriga ha subrayado que de lo que se trata es de pagar las fianzas de Mas, Junqueras, Puigdemont y los exconsejeros.