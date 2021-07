La brigada "feminista" arremete contra Flo: "Si no hay más mujeres cómicas es por una cuestión de talento"

El humorista Florentino Fernández está siendo duramente criticado en las redes sociales por decir que "si no hay más mujeres cómicas no es una cuestión de sexos sino de talento". La afirmación publicada en una entrevista en El Mundo ha corrido por las redes entre acusaciones de machismo y de falta de respeto a las compañeras de profesión.

Preguntado sobre si el sector de la comedia es machista, Florentino ha señalado: "No, yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza. Luego hay pequeños oasis en los que el talento aflora mucho más. Indudablemente en Andalucía hay un talentaco de la hostia porque hay muchas horas de sol y un ambiente de la hostia. Si te vas a Dinamarca, no hay cómicos, porque está todo oscuro y la gente está casi que a ver qué puede hacer para no suicidarse, montan maquetas en el salón o lo que sea. El que tiene talento, aflora. Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos".

El humorista está plenamente convencido de que únicamente se trata de una cuestión de talento que se oculta en la lucha "feminista": "Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. 'Es que tenían que contratar más mujeres'. Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así."

Florentino reconoce que las reivindicaciones feministas "están muy bien, porque de vez en cuando hay que recordar que tiene que haber una paridad y que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero luego tienes que demostrar que puedes estar a la altura".

El humorista ya ha sido objeto de otras campañas críticas similares. La última fue a raíz de su parodia de Josie en 'Masterchef Celebrity', una actuación por la que le llamaron homófobo y por la que tuvo que disculparse públicamente.

Teniendo en cuenta que ya se dedicaba a parodiar de forma bastante homófoba a Josie cuando estaban los dos en Masterchef, no me estrañaría nada que a esa homofobia se le sumase el machismo también... — Carlos 🏳️‍🌈🦁 (@CarlosCMielgo) July 8, 2021