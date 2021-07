Bronca a Sánchez en 'El País' por el "filetazo desleal" a Garzón

El Mundo

"El Gobierno pone en la picota a Alberto Garzón antes de los cambios que Pedro Sánchez hará en el Ejecutivo". "Sorpresa. Estupefacción. Malestar. Mayoritariamente enfado" con la última cruzada de Garzón contra la carne. "Se pone en la picota al titular de Consumo justo en la antesala de una crisis de Gobierno que los ministros esperan para después del verano y donde el líder de IU figura en algunas de las quinielas que se hacen estos días". Con lo que le gusta a él ser ministro, se siente importante.

Dice el editorial que "de sus dos años de inactividad, ineficiencia y fracasos al frente de la cartera de Consumo se pueden extraer al menos tres conclusiones. La primera, su incapacidad para la gestión", "la inutilidad de un ministerio sin competencias definidas y con una exigua dotación presupuestaria" y un "sectarismo ideológico que le inhabilita para el cargo". Bueno, eso le ocurre a casi todo el gobierno.

"Ayer, sin embargo, Garzón se superó a sí mismo y a su condición de incompetente sumó la de frívolo. E irresponsable. Porque no se puede calificar de otra manera el reiterado ataque que lanzó a lo largo de la mañana, desde distintos medios de comunicación, contra la industria ganadera española, al calificar el consumo de carne como peligroso para la salud de las personas y la supervivencia del planeta". Pues Ferreras estaba encantado, se le nota que es vegano.

Federico Jiménez Losantos comenta la Ley de Seguridad Nacional. "La Ley de Seguridad Nacional (LSN) que quiere aprobar Sánchez establece que España puede ser de su propiedad, como impuso el Rey Felón Fernando VII contra la Constitución que también juró, aboliendo la libertad civil, la propiedad y todos los derechos". "La LSN tala el tronco nacional y la copa constitucional", "coloca sobre las Cortes y el Rey a Sánchez, que puede romper el Estado, disolver la nación y apresar, robar y amordazar a los españoles".

El País

"Los fiscales auguran un futuro 'catastrófico' cuando asuman la instrucción de causas si no aumenta la plantilla". El País no quiere saber nada del tema del día y no hay noticias de Garzón.

Habla Teodoro León Gross de la muerte de Ciudadanos "Con el tiempo, con algo más de perspectiva, se determinará mejor si la desaparición de Ciudadanos quedó sentenciada en Granada durante los primeros días de julio de 2021". Murió en Murcia, pero aun no lo sabe. "Ciudadanos se deshace, y además en un momento en que debería rentabilizar la situación en el tablero político". Anda, ahora quieren contar con Ciudadanos.

Aprovecha para regañar a Sánchez por lo de Garzón, para algo que ha hecho bien el presidente. "Ahí queda el episodio chusco de la carne, en el que Sánchez ha optado por un filetazo desleal de popularidad antes que un bocado de coherencia, porque su programa 2050 merecía algo más que cuñadismo de brocha gorda". ¿Pero alguien se ha tomado en serio la agenda 2050? ¿No conocéis todavía a Sánchez?

"El PP experimenta la efervescencia de recoger millones de votos huérfanos del centroderecha, pero sin liderazgo bajo la espuma, madrileñizado bajo la sombra de Ayuso, cuyo perfil se confunde con Vox". Lo confundirás tú, Teodoro, si tienes problemas para discernir es cosa tuya.

"Este es el escenario perfecto para un partido liberal de centro. Si existe ese partido, claro". Sánchez ya eligió y no fue a Ciudadanos.

ABC

"Sánchez desacredita a Garzón para atajar la crisis con los ganaderos". El editorial lo da por muerto. "Es inédito en democracia que un presidente desautorice públicamente a un ministro como lo ha hecho hoy Sánchez con Garzón, burlándose de su salida de tono". De Sánchez te puedes esperar cualquier cosa. El Ministerio de Consumo "fue un invento de Pedro Sánchez para completar la cuota de ministros que exigía Pablo Iglesias". "Garzón pudo haber optado por disimular y rellenar artificialmente sus funciones", cobrar y darse un paseíto por las mañanas a saludar. "Pero en manos de Garzón, autodefinido como un comunista orgulloso de serlo, se ha convertido en un departamento conflictivo y sectario". El chiringuito a la medida del personaje.

Garzón, que vendió IU a Podemos por un plato de lentejas o un ministerio "siempre en busca de protagonismo personal y de titulares periodísticos para que alguien lo rescate de un ostracismo político más que justificado".

Ignacio Camacho dice que "Garzón se había puesto pesado suplicando su entrada en el Gobierno como precio de la entrega de IU en brazos de Podemos y para hacerle sitio hubo que trocear una cartera con cuchillo de carnicero. La idea era que jugase con su ministerio de la señorita Pepis y no diese problemas", pero "el titular de Consumo se ha revelado como un especialista en pisar charcos".

"Dio hasta un poco de pena ver cómo el presidente lo desautorizaba ayer en directo —frase preparada, sonrisa cruel—, mientras a pantalla partida se apreciaba su dificultad para encajar el golpe sin descomponer el gesto". Su cara era un poema. "Fue casi una sentencia en vísperas de una remodelación del Ejecutivo". Garzón, estás muerto.

La Razón

"El Gobierno no recurrirá los avales de la Generalitat por el procés". Dice Marhuenda que "a Garzón le sucede lo habitual de los hijos de familias acomodadas a la búsqueda de una revolución para salvar a los proletarios y al planeta".

"Lo mejor fue la respuesta del presidente del Gobierno: 'A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible'. Un elegante ninguneo para un ministro irrelevante". Bueno, fue un zasca como un castillo.

Sandra Golpe dice que "ni siquiera el presidente del Gobierno, a estas alturas, disimula lo que piensa de la última garzonada. El elogio del chuletón al punto sugiere que, en poco tiempo, con un poquito de suerte, su cartera desaparecerá". Un podemita menos, van cayendo como chinches.