El juez del caso Neurona ordena investigar el desvío de donaciones desde la 'caja de solidaridad' de Podemos

El titular del Juzgado de Instrucción nº 42 Madrid, Juan José Escalonilla, ha ordenado investigar el desvío de donaciones desde la caja de solidaridad de Podemos, la llamada caja B de la formación morada, para fines no "altruistas".

En un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el instructor del caso Neurona acepta esta diligencia de investigación solicitada por la exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, personada como perjudicada en la causa. Recordamos que la formación morada está imputada por financiación ilegal y delito electoral.

Según Escalonilla, "de la documentación adjunta al escrito presentado por la representación procesal de Celia Cánovas, consta acreditado que ésta última, realizó diversas donaciones al Proyecto Impulsa creado por el partido político Podemos, con cargo al sueldo que cobraba como senadora, habiendo aportado a dicho proyecto la cantidad total de 5.500 euros en el período de tiempo comprendido entre el día 6 de junio de 2016 y el día 7 de febrero de 2017".

"En dicho escrito", añade, "se viene a plantear una posible administración desleal de dicho dinero, o una apropiación indebida del mismo, toda vez que tal y como se puede inferir de la documentación por su parte aportada en el presupuesto del ejercicio del año 2016, y concretamente en los presupuestos de los tres primeros trimestres puede comprobarse, en relación con el primer trimestre que no se efectuó gasto alguno con cargo a dicho proyecto, y en relación con el segundo y tercer trimestre que en cada uno de ellos dicho dinero fue utilizado para ‘gastos desplazamiento’ por un importe de 15.000 euros, no pareciendo por tanto que dichos gastos respondan a fin altruista alguno. Contrariamente no se aporta el presupuesto correspondiente al cuarto trimestre del año 2016".

"Ante la existencia de indicios racionales expositivos de que las donaciones efectuadas por Celia Cánovas al Proyecto Impulsa en el año 2016 no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a las que iban destinadas, procede ampliar el objeto de la presente causa a la investigación del destino que el partido político Podemos dio a las donaciones realizadas a dicho Proyecto durante dicho ejercicio 2016", apunta el magistrado.

"A tal respecto y como diligencias de investigación, procede requerir al partido político Podemos a los efectos de que en el plazo de diez días presente la documentación acreditativa del dinero recaudado tanto de los cargos públicos, como de otros donantes para el Proyecto Impulsa en el ejercicio 2016, así como la documentación expositiva del destino dado a dicho dinero recaudado para dicho proyecto. Igualmente a los efectos de que presente la documentación relativa a la creación de dicho proyecto, identificando a la persona o persona encargadas de gestionar sus fondos", señala el auto.

"Igualmente procede requerir a dicho partido político a los efectos de que presente el presupuesto relativo a dicha partida, esto es al Proyecto Impulsa, en el cuarto trimestre del ejercicio 2016", concluye el instructor.