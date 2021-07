Rosa Díez: "Pedro Sánchez ha salido al extranjero y ha demostrado lo estúpido que es"

Rosa Díez ha analizado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico cómo "el debate en torno a la creación de la Oficina del Español se ha desviado hacia donde la izquierda ha querido" justificando que no es necesaria porque el español no está siendo atacado. Sin embargo, hay quienes sostienen lo contrario y lo cierto es que "el castellano no es una lengua más, es la lengua oficial del Estado". Aceptando las demás lenguas de las CCAA como parte España, "el castellano es una lengua que tenemos derecho a conocer y a hablar donde queramos, y ahí sí se está produciendo un ataque continuo e inaceptable".

En los micrófonos de esRadio, Rosa Díez ha destacado la dolorosa situación que viven, por ejemplo, familias alicantinas que "se ven obligadas a llevar a sus hijos hasta Murcia" porque en su Comunidad "se ataca el derecho de los padres a que el castellano sea la lengua vehicular en la educación de sus hijos". Además, ha señalado que "cuando privas a un niño la posibilidad de que estudie y se relacione en castellano le estás quitando una herramienta de competitividad", tanto en España como de cara al extranjero. Una privación que se sustenta en una persecución constante hacia los derechos de todos los españoles y "que hay que denunciar".

Un debate en el que "la derecha institucional no parece querer entrar al fondo de la cuestión" y hay que hacer pedagogía para defender algo tan importante como es la lengua común de todos los españoles. "Es el robo de la libertad y la soberanía" porque cualquier autoridad o representante público debe garantizar el derecho a utilizar la lengua castellana en cualquier parte de España, "seas de donde seas y vivas donde vivas".

Por último, Rosa Díez ha cuestionado otros episodios ridículos de Pedro Sánchez como su mención a "los soldados y soldadas" en el extranjero durante su visita a Lituania, "qué vergüenza, en el extranjero ya saben lo estúpido que es". También ha mencionado la grosería con el comentario sobre los filetes al punto para censurar la campaña de uno de sus ministros contra la industria cárnica. Además, respecto a la Ley de Seguridad Nacional que quiere poner en marcha Sánchez, Díez señala que "no es una ley de seguridad sino una la ley en su propia defensa".