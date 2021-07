El comisario José Villarejo ha entregado al juez el nº del teléfono móvil en el que "contactaba" con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hablar de la llamada operación Kitchen, en la que se espió al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Kitchen, Villarejo relató que se mensajeaba con Rajoy para hablar sobre los avances y detalles del citado operativo por primera vez. Posteriormente, Villarejo lo ratificaba en sede judicial.

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la defensa del comisario apunta que "el teléfono al que el Sr. Villarejo contestaba mediante mensajes de texto ante concretas preguntas del interlocutor fue el 650XXX710. Y los teléfonos desde los que se enviaban los mensajes por el Sr. Villarejo son, entre otros, los siguientes 651644873, 651644764, 679789789 y 679765390".

"Dichos números", añade, "se correspondían con tarjetas SIM y dispositivos móviles de uso operativo que con una periodicidad quincenal/mensual le iban siendo entregados y retirados al Sr. Villarejo a estos fines. Como ya informó en su escrito de 28 de junio el Sr. Villarejo reportaba también, contestado mensajes de texto, a otro número de teléfono que sólo podrá aportar cuando se le permita un acceso completo a sus propios diarios personales así como también podrá informar sobre otros números correspondientes a las líneas telefónicas operativas que se le facilitaban".

A continuación, la defensa de Villarejo solicita al juez que le devuelvan sus agendas personales: "Difícilmente podrá aportar más datos sobre este caso si ni siquiera se le entrega una copia de sus propios diarios personales. En este caso procede la devolución del original porque los documentos han sido íntegramente reconocidos por el investigado, habiéndose realizado una copia digitalizada exacta de los mismos adverada por la fe pública procesal del Letrado de la Administración de Justicia y además atendiendo a su propio contenido, pues evidentemente no cabe duda que se trata de un diario íntimo y personal del investigado que constituye un reflejo escrito de su memoria, por lo que en ningún caso pueden constituir ni el objeto ni el instrumento del delito investigado sino que, como el propio instructor ha considerado, podrían constituir fuentes de prueba".

"Por lo tanto, una vez admitidos como fuente de prueba lo deben ser a todos los efectos en lo que puedan perjudicar al investigado y también en lo que le puedan beneficiar y si son fuente de prueba de actividades delictivas lo deberán ser de todas las allí contenidas, como "hallazgos casuales" de los que esta causa es tan prolija, y no sólo las que con un inaceptable criterio de oportunidad interesen", señala el escrito.

"Su diario personal no puede serle extirpado"

Según la defensa del comisario Villarejo, "al igual que su cerebro, su diario personal no puede serle extirpado a modo de una lobotomía para que no pueda recordar y con ello poder defenderse y, a la vez, seguir colaborando con la administración de justicia para el completo esclarecimiento de los hechos investigados.

"No es admisible que se le pongan al investigado obstáculos irrazonables e injustificados para su acceso como que se le obligue a ir a la oficina judicial, necesitando para ello muchos días atendiendo a su enorme extensión, cuando son sus propios diarios personales y en ellos es sólo su intimidad la que puede verse afectada, pues sus recuerdos sobre otros no pertenecen más que a él mismo y no a ninguna otra persona y, por supuesto, tampoco al estado", concluye.