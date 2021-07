Abascal dice que Sánchez preside "el Gobierno de la muerte" y el PP pide elecciones ya

Ante la remodelación del Gobierno emprendida por Pedro Sánchez, el Partido Popular ha reclamado elecciones porque "no hay cambio de ministros que vaya a permitir a Sánchez remontar el vuelo" y es el jefe del Ejecutivo el responsable de la crisis.

"Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el Gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos", ha advertido la portavoz del PP en Congreso, Cuca Gamarra, desde San Sebastián, durante su intervención en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco de Nuevas Generaciones, a la amplia remodelación del Gobierno que anunciará hoy el presidente Pedro Sánchez.

"El problema no son los ministros", sino el propio presidente Sánchez, ya que "no hay crisis de gobierno que pueda tapar toda la ineficacia, mentira y soberbia que representa" y el Gobierno "está acabado" porque Sánchez "no da más de sí y ha demostrado que no es capaz de sacar a este país adelante".

"Que no se equivoque Sánchez, su tic tac ha comenzado y su tiempo se agota, el problema es él y no son sus ministros (...) déjese de crisis de Gobierno, queremos un cambio de Gobierno", ha agregado Gamarra, que considera que los cambios en su gabinete son "para que no cambie nada y en este país tienen que cambiar muchísimas cosas".

Al poco de comparecer el presidente del Gobierno, el líder de la oposición, Pablo Casado, se ha pronunciado así en su cuenta de Twitter:

El problema de España es Sánchez, el que se tiene que ir es él. Agota escudos humanos con 17 ministros purgados en 2 años y 5 crisis de gobierno que dejan un gobierno en crisis. Más caos, despilfarro y radicalidad con los comunistas de su insomnio y los secesionistas mandando. pic.twitter.com/ev1mQickOI — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) July 10, 2021

En la misma línea, el portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que Sánchez se ha hecho una "enmienda a la totalidad y una moción de censura a sí mismo" con los cambios introducidos en su Ejecutivo y ha indicado que es él quien no funciona como presidente del Gobierno. Por ello, ha asegurado que, si tiene un "rasgo de decencia", debe convocar inmediatamente elecciones.

Abascal: "Mantiene los mismos cómplices"

Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado al presidente del Gobierno de "trilero" por intentar "distraer de la realidad", con la remodelación de su Gobierno, y ha asegurado que "no importa el relevo de sus secuaces" porque "mantiene los mismos cómplices".

Abascal ha denunciado además que Sánchez preside "el Gobierno de la mentira, la ruina, la muerte, y la división de España".

Por último, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha arremetido contra el hasta ahora ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el mismo día en que se conoce que cogerá la cartera de Cultura: "O es un separatista camuflado o no tiene principios. No puede haber otra alternativa".