Abascal llama al PP a hacer una oposición "feroz" para "parar el cambio de régimen"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha analizado los cambios en el Gobierno de Pedro Sánchez en una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio. "Este gobierno necesita una alternativa, no un relevo", ha avisado.

Según Abascal, estamos cometiendo "un error tratando de analizar con mucho detalle los cambios" en el Gobierno, que en su opinión "sólo obedecen a intereses de Sánchez". "Lo esencial más allá de los nombres es que mantiene a los mismos socios y que el Gobierno está tomado por los comunistas, o por los terroristas, o por aquellos que son socios y atacan a su propio pueblo en Cuba".

Abascal ha recordado que este gobierno "se apoya en todos los enemigos de España y está instalado en una deriva totalitaria, está en contra de la democracia, contra la Constitución y contra España". "Esto es lo esencial, y ante eso no basta con decirle al Gobierno que se vaya", ha insistido.

La moción de censura

Abascal ha insistido en que "no podemos esperar al desgaste de Pedro Sánchez para ver a quién le cae el poder" y por ese motivo, ha lamentado que el PP haya "declinado rápidamente" plantear una moción de censura contra el presidente del Gobierno con el argumento "absurdo" de que "fortalecería a Pedro Sánchez".

"La moción de censura como mínimo serviría para que Sánchez vuelva a retratarse con sus socios otra vez", ha señalado Abascal, "pero además, habría que ver qué votan en algunas regiones ante este Gobierno de los indultos. ¿Qué van a votar los canarios cuando este Gobierno ha permitido la invasión migratoria? ¿Qué van a votar los de Revilla en Cantabria o los de Teruel? Hay que hacer que se retraten porque este Parlamento ya no representa a la nación", ha insistido el líder de Vox.

El PP "es un relevo, no alternativa"

Santiago Abascal ha insistido en la necesidad de una "alternativa, no un relevo" y ha recordado cómo la Ley de la Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que "ya tiene un carácter totalitario", se mantuvo durante el Gobierno de Mariano Rajoy: "Ese es el error que no se puede volver a cometer y desde Vox tratamos de representar una alternativa", ha afirmado Abascal.

"Lo más importante es que hemos dado la guerra cultural en todos los órdenes y que todos esos asuntos que la izquierda había declarado clausurados y que la derecha había aceptado mansamente como clausurados, están otra vez encima de la mesa porque Vox los ha llevado al Parlamento. Me refiero al Estado de las Autonomías, a las fronteras, la inmigración, el género, el derecho a la vida. Todo aquello de lo que no se podía hablar, otra vez es un asunto de debate en España".

Por ese motivo, ha insistido, "lo que tiene que haber es una alternativa, no un relevo. Y hoy, el PP es un relevo que está esperando a que el poder le caiga en las manos". También ha destacado que su problema es que "dice una cosa en un sitio y otra en otro": "Nosotros no sólo pensamos que hace falta una alternativa, sino que tiene que ser una y no 17. En la medida en que Vox sea un partido contundente e inequívoco va a hacer que otros tengan que aclarar sus posiciones también".

Vox y los medios

El líder de Vox también se ha referido al "panorama mediático" al que se enfrentan, con las televisiones "entregadas a la izquierda" y ha lamentado que nadie mueva un dedo para que deje de ser así.

"Hay muchos españoles hartos de la locura de género, de la religión climática, que quieren ser libres en su propio país y que se sienten agredidos en cuanto encienden cualquier telediario". Y en este punto ha recordado lo vivido tras el asesinato de Samuel y la versión que se ha contado en ello prácticamente en toda la prensa: "Al calor de este crimen se ha organizado una campaña de propaganda contra Vox, al que han culpado de que fuese asesinado por su condición de homosexual".

En este punto, Abascal ha señalado cómo ahora se ha sabido que uno de los detenidos es "un hincha de extrema izquierda de los Riazor Blues" y otra, "una feminista radical". "Menos mal que cada vez mas mujeres y homosexuales saben que Vox es el único aliado frente a la inmigración fundamentalista que algunos quieren traer. Pero yo reconozco que es un poco agotador", ha dicho.