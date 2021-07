Ningún banco se aviene a financiar el fondo golpista de la Generalidad para el Tribunal de Cuentas

La Generalidad no encuentra por el momento ninguna entidad financiera que se avenga a cubrir el "Fondo Complementario de Riesgos" aprobado vía decreto urgente la semana pasada. Con dicho fondo, la administración autonómica pretende asumir las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a Mas, Junqueras, Puigdemont, Mas-Colell y una treintena de exconsejeros y altos cargos por los gastos en la proyección internacional de los planes separatistas.

Así lo ha reconocido este martes la portavoz del gobierno regional, la periodista Patrícia Plaja, que ha informado además de que ante la ausencia de bancos, la Generalidad ha recurrido a fondos extraordinarios procedentes de diversas consejerías para dotar con diez millones de euros la cuenta para las fianzas de los dirigentes golpistas.

Plaja no ha dado cuenta de qué consejerías son las que han aportado el dinero. Lo que sí ha dicho es que "no me consta" que se haya llegado ya a acuerdo con alguna entidad bancaria que avale el fondo, aunque la previsión, ha insistido, es esa. "Se está trabajando", ha abundado para añadir acto seguido que si ningún banco acepta cubrir el fondo de la Generalidad se funcionará con una suerte de entidad gestora de la misma administración.

Algunos de los bancos que tenían suscritas pólizas de seguros con la Generalidad decidieron cancelarlas en otoño de 2017 ante el golpe de Estado. El temor a las prácticas de los separatistas está dificultando ahora que algún banco se preste a avalar a la Generalidad a pesar de que el decreto del fondo para los golpistas cuenta con el "patrocinio" del consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, un fichaje de Junts per Catalunya (JxCat) que llegó a ser director general de la Fundación Bancaria "la Caixa" y miembro de la Comisión de Estrategia de CriteriaCaixa.

El Tribunal de Cuentas ha dado hasta el próximo 21 de julio de plazo para que Mas, Junqueras, Puigdemont y otros líderes del proceso separatista depositen 5,4 millones de euros como fianza por su responsabilidad en la malversación de fondos públicos. Será la Generalidad quien asuma el cargo salvo que el órgano fiscalizador objete al respecto.

Este mismo martes, el dirigente socialista catalán Salvador Illa ha opinado que el decreto de la Generalidad se ajusta a la legalidad y que si ha presentado recurso en el Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de la Generalidad, era para estar "más seguro".