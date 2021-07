'El País' despide a su exdirector Antonio Caño "por razones ideológicas"

Antonio Caño, exdirector de 'El País'. | Nueva Economía Forum

El diario del Grupo Prisa sigue con su purga a los contrarios a la doctrina de Pedro Sánchez. En esta ocasión le ha tocado el turno a Antonio Caños, vinculado a El País desde hace 39 años durante los que fue "redactor, corresponsal, redactor jefe, subdirector y director entre mayo de 2014 y junio de 2018".

"Es un despido por razones ideológicas, ilegal y sin precedentes en la historia de Prisa. Durante mi etapa como director, todos los anteriores directores tuvieron libertad plena para expresar sus opiniones en artículos y columnas", asegura en su escrito en el que explica sus razones del fulminante despido.

Y continúa diciendo que "el despido se produce después de varios incidentes con la dirección del periódico relacionados con el contenido de la Tribuna de opinión que publico una vez al mes. La última de ellas titulada "Algunas lecciones para la izquierda". Y recuerda que "ya anteriormente, durante la gestión de la anterior directora, se impidió la publicación de otro artículo mío crítico con el actual Gobierno español".

Aunque agradece a la empresa "los continuos ascensos" dice que "sólo puedo entender que mis problemas en los últimos tres años -que se iniciaron con el despido de todos mis colaboradores tras mi sustitución en la dirección- están derivados de la situación política española y de la opinión que, libremente, como he hecho siempre, expongo en mis artículos".

Caño se siente víctima de un despido injustificado por lo que avisa de posibles represalias: "Como considero que este despido, no sólo me causa un enorme perjuicio personal y profesional, sino que supone también un atropello a la libertad de expresión, me reservo el derecho a las acciones legales pertinentes".

Sobre mi despido de El País. pic.twitter.com/riSYIucxY5 — Antonio Caño (@Antonio_Cano_) July 14, 2021

La que fuera su subdirectora al frente de aquella etapa, Maite Rico, no se ha mordido la lengua: "Culmina la purga sanchista en EL PAIS. Las primeras víctimas fuimos, en 2018, los miembros del equipo que dirigía Antonio Caño. Hoy le han represaliado a él".