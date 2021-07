La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acudido a Es la Mañana de Federico, de esRadio, a hablar del papel de su partido en las mociones de censura, de la próxima convención de su partido y también de Cuba y de la actitud del Gobierno.

Sobre el papel del Ejecutivo y de sus socios ante las protestas contra la dictadura, Arrimadas ha lamentado que "tenemos un gobierno que dice que la Justicia española es venganza, que tiene mucha valentía para luchar contra dictadores muertos, pero son unos cobardes para luchar contra dictadores vivos".

Según Arrimadas, había unos "consensos básicos que nadie cuestionaba" y "ahora con el PSOE de Sánchez han volado por los aires". "Hay que tener un liderazgo y decir que Cuba es una dictadura, con todas las letras. No sé por qué les da tanta vergüenza", ha denunciado.

"No somos imbéciles"

Tras criticar al Gobierno, Arrimadas ha tenido que explicar la posición de su partido tras la situación política desencadenada por la moción de censura en Murcia. A preguntas de Federico Jiménez Losantos, Arrimadas ha negado que se tratara de "un acuerdo con Moncloa para presentar mociones". Según ha dicho, "si hubiera sido así nos hubiéramos ido a Madrid, y Villacís sería alcaldesa"

"Fue una cosa que surge de Murcia, que empiezan a detectar mis compañeros. No ha sido un acuerdo con Moncloa para derribar gobiernos", ha dicho la líder de Cs, que ha explicado que sus compañeros empezaron a "tener miedo de ser imputados por prevaricación". Según su versión, salió mal porque "el PP compró no sólo al grupo parlamentario de Ciudadanos sino al grupo parlamentario de Vox, a dos expulsados de Vox".

Arrimadas ha insistido en que "realmente fue un tema de Murcia" y que no había "hablado con el PSOE de esto". "Lo hemos explicado fatal, seguro. Si encima la culpa es nuestra es que lo hemos explicado muy mal", ha insistido Arrimadas, que ha pedido hablar de "hechos". "Los hechos son los hechos, no somos imbéciles. Somos socios leales, no somos cómplices", ha reiterado Arrimadas, que dirigiéndose al periodista ha señalado que puede decir todo esto "con tranquilidad de conciencia": "No somos tontos, somos leales".

Sobre Madrid ha preguntado: "¿Quién presenta un adelanto electoral en la CAM? La señora Díaz Ayuso. ¿Se ha presentado una moción de censura de Cs en la CAM? Nosotros, no". "Entiendo las ganas de defender todas los posiciones, pero yo defiendo los hechos", ha indicado Arrimadas que ha destacado que "quien presenta un adelanto electoral incumpliendo la palabra dada es el PP".

Arrimadas se ha defendido diciendo que "si hubiéramos querido haber presentado una moción de censura en Madrid, la hubiéramos presentado". La líder de Cs ha asegurado que "si tú quieres presentar una moción de censura en Madrid ¿Por qué no lo haces a la vez que Murcia?".

Sobre el resultado en las elecciones a la Comunidad de Madrid en la que su formación no llegó al mínimo para entrar en la Asamblea de Madrid la líder de Cs ha recordado que sacaron "el mismo resultado que el PP en Cataluña" pero que allí consiguieron representación "gracias a que la ley exige el 3%" para tener esa representación.

También ha dicho que "la victoria de Ayuso ha sido espectacular" y que le "sabe hasta mal" lo que Pedro Sánchez "le ha hecho al pobre Gabilondo". "Me ha dado hasta lástima", ha apuntado. Arrimadas piensa que "hay mucha gente que ha votado a Ayuso por la gestión económica sin saber que ha sido cosa de Cs. Lo hemos hecho muy mal comunicando, pero lo hemos gestionado muy bien".

Sobre su partido ha destacado que tienen que "tirar para adelante" y pinta que "España es un país mejor con Cs". "La política tiene muchos sinsabores y más cuando se está en esta situación donde nos pegan por todos lados, los nacionalistas, la izquierda y la derecha". La política ha señalado: "No he perdido la ilusión, el día que la pierda, me voy".

La "operación chapucera" del PP en Granada

La líder de Cs también ha comentado su relación con el PP del que ha dicho que no tiene "ningún problema". Ha destacado que son "socios de gobiernos importantísimos" y que "viendo donde está el PSOE tenemos muchos consensos constitucionales con el PP".

Sin embargo ha criticado "la operación del PP para atacar a Cs". Una operación que, según Arrimadas, desde el partido de Pablo Casado "reconocen abiertamente". En este sentido ha comentado la "operación chapucera" del PP en Granada que ha acabado "con la alcaldía para un señor imputado del PSOE".

Inés Arrimadas ha contado que "no había ningún acuerdo 2+2" entre el exalcalde, Luis Salvador, y el exlíder del PP, Sebastián Pérez. También ha culpado a Fran Hervías de la operación y ha recordado que todo se remota a que "Hervías y Salvador eran enemigos y, para fastidiarle, revienta el grupo de Cs".

"Granada llevaba 5 años sin aprobar presupuestos, con Cs en la alcaldía lo ha conseguido y también tenía un Gobierno sólido", ha defendido Arrimadas que espera que "Granada nos sirva" para ver lo que puede ocurrir con este tipo de operaciones.

Cs "en el gobierno de España"

En el turno de los oyentes, Arrimadas ha señalado que los votantes de Ciudadanos, en su opinión, no se han pasado a otros partidos sino que "se han quedado en casa". "Tenemos que ilusionar a la gente", ha dicho Arrimadas, que cree que "la solución para Cataluña es gobernar España con Ciudadanos dentro del gobierno. Para mí es fundamental, por eso yo aspiro a eso. Es la mejor manera de recuperar la normalidad".

Preguntada por Vox, Arrimadas ha señalado que lo que le gustan son los gobiernos de Andalucía y "la ciudad de Madrid", es decir, del PP con Ciudadanos. Sobre Abascal, ha dicho que "nunca le he faltado el respeto" y que "aunque tengo muchas diferencias con Vox", en lo que se refiere "a la unidad nacional y la defensa frente al nacionalismo, coincidimos".

Ante las críticas de los oyentes por "arrimarse al PSOE", Arrimadas ha reaccionado acusando a Vox de regalar "los fondos europeos sin control" al Gobierno y al PP de "repartirse" el control de TVE. La líder de Ciudadanos ha defendido su apoyo a los estados de alarma y también que con Cs se ha bajado el impuesto de sucesiones, punto en que Federico Jiménez Losantos le ha recordado que Aguado no lo tenía tan claro. "Pues no era la posición del partido", ha zanjado.