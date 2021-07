Los ministros socialistas siguen resistiéndose a decir que Cuba es una dictadura. La nueva consigna es que "dedicarse a calificar o etiquetar las cosas no es productivo", en relación a las represiones del régimen cubano contra los manifestantes y la detención de periodistas. Los ministros también han ofrecido su apoyo y ánimo a los ciudadanos cubanos, como si lo ocurrido se debiese a un desastre natural. Por su parte, los ministros de Unidas Podemos siguen enquistados en culpar de la crisis humanitaria únicamente al bloqueo.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, se ha negado a calificar a Cuba de dictadura a pesar de que más de 200 personas se mantienen detenidas o desaparecidas por el régimen desde el domingo. "Yo creo que de verdad no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas, no sólo en este tema. En general, me parece que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas", ha asegurado Calviño este miércoles en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Cómo les cuesta decir que Cuba es una dictadura: - "Vicepresidenta, muchos oyentes quieren escuchar cuál es su descripción del régimen cubano". - Nadia Calviño: "Yo creo que no es productivo dedicarse a poner etiquetas a las cosas". Y esta era la ministra moderada... pic.twitter.com/zl8GicuWJM — Toni Cantó (@Tonicanto1) July 14, 2021

"Creo que debemos centrarnos en la sustancia, que es en este momento apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y, por supuesto, defender siempre la libertad de expresión, de manifestación democrática en libertad y rechazar todas las formas de represión en este contexto", ha señalado Calviño.

En idénticos términos se ha expresado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que además ha añadido "desde España le decimos al pueblo de Cuba que estamos con ellos."

Ribera: no caer en "mensajes un tanto complicados"

"La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también ha eludido el asunto este miércoles y se ha limitado a señalar que "lo más importante es trabajar porque las cosas salgan bien en Cuba y no tanto caer en ese tipo de mensajes un tanto complicados desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones y pensar en el buen estado de salud, económico y libertades de los ciudadanos de cualquier país".

Y sin hacer ninguna mención explícita a las represiones contra los manifestantes y la crisis humanitaria que vive la isla, ha señalado: "Yo lo que creo que es muy importante es prestar atención a los ciudadanos que lo están pasando mal", ha respondido Ribera.

Belarra culpa al bloqueo

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, cree que el embargo que sufre Cuba por parte de EEUU desde hace 60 años es lo que ha provocado una situación política y humanitaria "absolutamente excepcional" y ha reclamado que se levante este bloqueo para que los cubanos "puedan vivir mejor".

En una entrevista en RNE, la secretaria general de Podemos ha eludido entrar en el debate sobre si Cuba es una dictadura o no. "Nos equivocaríamos si estuviéramos enzarzados en un debate que no contribuye a que la gente que vive en Cuba viva mejor. Quien quiera hacer política nacional con este tema, muy bien, pero yo no lo voy a hacer".

"Creo que es un debate absolutamente vacuo, está fuera de toda duda que la situación que vive Cuba es absolutamente excepcional, es un país que vive 60 años de bloqueo y embargo y eso ha provocado una situación humanitaria, política, social y económica absolutamente excepcional", ha afirmado.

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha negado a poner nombre al régimen cubano en una entrevista en TVE en la que, sin querer, ha demostrado que Cuba es una dictadura argumentando que "los estándares de la ONU son los que establecen qué se considera una democracia".