Casado, a Abascal: "No se puede llamar 'cobarde' a un partido que tiene 24 víctimas"

En una entrevista en Es la Mañana de Federico, de esRadio, Pablo Casado se ha referido a la sentencia del TC sobre el estado de alarma y a los mensajes lanzados por el Gobierno tras conocerse el fallo, además de las presiones protagonizadas por el propio presidente a los jueces.

El líder del PP ha avanzado que no van "a renovar el CGPJ si no aceptan un reforzamiento de la independencia judicial". "El poder judicial tiene que ser independiente, se está viendo lo que pretendían" ha señalado Casado en alusión a cómo los indultos eran el pago por la investidura. "Ahora, el Constitucional, que otras veces nos ha quitado la razón, ha dejado muy claro que el Gobierno desbordó el marco legal para confinarnos", ha subrayado.

El líder del PP ha recordado cómo "PP y Vox aprobamos la primera prórroga" del estado de alarma pero "dijimos que había que hacer una ley de pandemias" e ir a un estado de excepción y recordó cómo citó un artículo del magistrado Manuel Aragón hablando de "dictadura constitucional". Frente al coronavirus, ha remarcado, "había que tomar medidas siempre que fuera legal, con un marco que no liquide libertades públicas".

"¿Por qué el Gobierno sigue utilizando la pandemia para reforzar su poder?", se ha preguntado Casado recordando cómo Sánchez ha quitado las mascarillas justo cuando aprobaba los indultos. Sobre su posición frente al estado de alarma ahora declarado ilegal, Casado ha insistido en que ha venido pidiendo "medidas legislativas" para unas autonomías que se han visto "sin capacidad para tomar medidas". Pablo Casado ha dicho que Sánchez "prefiere sólo ocuparse de lo que le da rédito y va presumiendo de no de qué".

El presidente del PP también ha hablado de Vox y de la alternativa al Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez. Ha señalado que "la fragmentación en el espacio electoral" le da "más oportunidades a Sánchez" y que con Vox coinciden en "temas relacionados con la unidad nacional, en la lucha contra la dictadura castrista o en cuestiones de política sanitaria".

En este sentido cree que "nosotros tenemos que ganar a Sánchez y plantear una alternativa ganadora" porque "lo importante es sacar al Gobierno cuanto antes y ganar en las urnas y no hacer maniobras en el Congreso que lo que hacen es aunar a Frankenstein".

Sobre los socios de Pedro Sánchez ha dicho que "necesita esos votos". "¿Va a haber un referéndum? Como le dijo Rufián: ‘Deme tiempo’", ha recordado el presidente del PP que piensa que "Sánchez necesita a Podemos igual que no se enfrenta a los separatistas o al igual que han acercado a 96 etarras con delitos de sangre por Bildu". "Esto lo ha hecho Sánchez", ha añadido.

"Vox no puede juzgar lo que hace el PP"

Preguntado por la posibilidad de recomponer las relaciones del PP con Vox, Casado ha asegurado que "como ha señalado Santiago Abascal, no es una cuestión personal. Somos partidos distintos, pero tenemos un objetivo en el que sí que estamos de acuerdo y es que hay que intentar que este gobierno dure lo menos posible". El presidente del PP ha reconocido que "cada uno tiene su estrategia" y ambos partidos deberían darse cuartelillo: "Yo no puedo juzgar lo que hace Vox y tampoco Vox puede juzgar lo que hace el Partido Popular".

Casado no cierra la puerta a la reconciliación con Vox y ha valorado el buen funcionamiento de los acuerdos en gobiernos autonómicos y regionales. También ha reivindicado los acuerdos con Cs, a pesar de lo que ocurrió en Murcia: "Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y lo hemos dicho. Pero hay leyes y medidas en las que coincidimos a la hora de votar y ha funcionado luego a la hora de gobernar. Yo creo que los gobiernos municipales y autonómicos han ido bien. También con Ciudadanos a pesar de las diferencias de lo que pasó en Murcia, que mi opinión es muy grave, per aún así no se ha roto el gobierno en Andalucía o en Aragón".

Sin embargo, el líder del PP también se ha mostrado molesto con las acusaciones de cobardía por parte de Vox con respecto a la posibilidad de plantear una moción de censura contra Sánchez: "Lo único que reivindico es que no se puede llamar cobarde a un partido que tiene 24 víctimas del terrorismo por ser del partido".

Una moción para "regalarle dos días" a Sánchez

En la parte de los oyentes de Es la Mañana de Federico el presidente del PP ha asegurado que hacer una moción de censura a Pedro Sánchez sólo sirve para "regalarle dos días" en los que el presidente del Gobierno podrá decir "‘tengo la mayoría y ustedes no’".

Casado también ha comentado que si llegan al Gobierno derogarán algunas leyes como la Ley de Memoria Histórica o la Ley Celaá. El líder de los populares ha dicho que frente a la Memoria Histórica van a plantear una Ley de Concordia en la que se hablará del papel de la Transición y se tratarán temas como el terrorismo de ETA. "Los chavales no saben quién fue Miguel Ángel Blanco", ha señalado.

En la cuestión educativa el presidente del PP ha defendido el modelo de Madrid y "poder elegir" y el de "la especial y la concertada". Para Casado ·poder elegir el colegio público es algo que no quiere la izquierda". En el plano lingüístico ha argumentado que hay que poder elegir "la lengua en la que tienes que ser enseñado". Ve positivo el modelo de Feijoó asegurando que "Galicia se está yendo al trilingüismo".

Sobre sus polémicas palabras en Rac1 durante la campaña de las elecciones catalanas el presidente del PP ha dicho que lo que dijo "fue muy claro, que se tenía que haber evitado el 1-O". "Fui autocrítico, lo que dije es que la Policía no se tenía que haber visto en eso, tenían que haber cerrado los colegios dos días antes. En absoluto dije que los policías hicieran algo mal", ha remarcado.

El segundo ‘procés’ de Sánchez

También ha dicho que propone "no sólo hacer delito el referéndum ilegal" sino que plantean "que haya un nuevo delito de rebelión impropia, que no requiera violencia". Pablo Casado ha argumentado que "Sánchez no sólo ha dado unos indultos a la carta sino que está debilitando al Estado". El líder del PP ha señalado que lo que quiere ahora el Gobierno "es que paguemos la malversación" de los líderes golpistas catalanes. "Encima de que nos roban para dar un golpe de estado resulta que ahora tenemos que pagar", ha añadido.

Casado cree que "Sánchez ha creado un segundo procès" porque "los separatistas había perdido y Sánchez los ha resucitado igual que hizo Zapatero con los batasunos". Además piensa que "prefiere ser Gobierno cambiando el régimen que ser oposición en el sistema constitucional que nos dimos".

Sobre Vox ha señalado las dos diferencias fundamentales que tienen con el PP y que "se han visto durante la pandemia". El presidente del PP se refiere a "la defensa que nosotros hacemos del estado autonómico que se ha demostrado que es un contrapeso a un Gobierno como el de Sánchez". Cree que "las autonomías son útiles igual que Europa", que es la segunda diferencia. Pablo Casado ha dicho que a él le gusta "esa Europa en la que hay solidaridad entre los Estados" aunque no se reconoce como "federalista europeo".