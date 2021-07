Vox acusa al Gobierno de "prevaricar" con el Estado de alarma

El secretario de Vox, Javier Ortega Smith, ha afirmado que su partido ha demostrado con el recurso sobre el estado de alarma ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha prevaricado" y ha añadido que "eso en cualquier país decente era para que presentara la dimisión".

Ortega Smith, que ha participado en un acto con afiliados y simpatizantes en Santander, ha criticado el "totalitarismo indisimulado" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que es "el de la mentira, el crimen y el paro" y que, según ha subrayado, utilizó el estado de alarma para "ocultar" un estado de excepción "pero sin las garantías" de esa figura, "limitando derechos fundamentales".

En esta línea, ha apuntado que lo que ha hecho el Ejecutivo de PSOE y Podemos es "vulnerar derechos fundamentales", ha añadido en declaraciones a los periodistas, y "eso en cualquier país decente era para que el Gobierno de Sánchez presentara la dimisión", ha abundado.

La decisión del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma que recurrió Vox, prueba para Ortega Smith que "todavía queda algo de Estado de Derecho" y de "Justicia que no está politizada". Asimismo, ha añadido que "lo que ha conseguido Vox, no el PP, recurriendo en solitario ese estado de alarma ha sido demostrar algo que no había ocurrido nunca desde que se aprobó la Constitución, que un Gobierno ha prevaricado", ha manifestado.

Ortega Smith ha agregado que "pronto" se verá que las prórrogas de los estados de alarma "fueron también inconstitucionales" y ha considerado que la Justicia dará la razón a Vox en su recurso contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.