Piden al juez un careo con uno de los denunciantes de Acuamed para averiguar si mintió en sede judicial

El ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, ha solicitado al juez que uno de los denunciantes de la causa, Francisco Valiente, sea sometido a un careo para demostrar que denunció la supuesta corrupción de Acuamed días después de que se le comunicara personalmente su despido.

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la defensa de Arcadio Mateo afirma que el denunciante de la Fiscalía Anticorrupción Francisco Valiente pudo haber mentido al juez, tras conocerse la declaración en sede judicial del abogado del Estado responsable de Acuamed, Pablo Fernández Ruiz.

Concretamente, se refiere a que Valiente negó en sede judicial que tuviese la intención de evitar su despido de Acuamed y conseguir el cese de Arcadio Mateo, después de que éste último le comunicase su cese. Una afirmación de Valiente que contradice la versión del abogado del Estado de Acuamed, Pablo Fernández.

"La Lecrim. recoge la posibilidad de celebrar un careo entre intervinientes en el procedimiento penal, para clarificar los hechos, y la culpabilidad o no de los investigados, que en este curioso caso, dos de las denunciantes ya han sido imputadas, y no sabemos si el Sr. Valiente ha mentido en su declaración o no, y la única forma de acreditarlo es el careo que se solicita, habida cuenta que puede influir en credibilidad de quien ha sido el denunciante principal", apunta el escrito.

"En el presente supuesto", añade, "nos encontramos con el principal denunciante en la causa que nos ocupa, que, no debemos olvidar lleva más de 5 años de instrucción. Tras la declaración prestada por el testigo Sr. Valiente, y con posterioridad de los administradores de la entidad Vilor, a través de la diligencia de careo podemos averiguar, además elementos que nos puedan servir en la pieza separada 1".

"En este sentido las declaraciones de ambos han sido contradictorias, y ello avoca a la celebración del careo, y ello por cuanto sí puede clarificar las imputaciones vertidas por el Sr. Valiente a lo largo de estos años contra mi representado, las cuales han sido tenidas en cuenta como si de la palabra de Dios se tratara. Durante la pasada declaración, a preguntas de esta letrada, el testigo D. Francisco Valiente negó con contundencia un aspecto relevante de su reconocida conversación mantenida el viernes 21 de Marzo de 2014 con el Abogado del Estado responsable de Acuamed, D. Pablo Fernández Ruiz", apunta el escrito.

"Ante respuestas tan absolutamente antagónicas de dos testigos, apercibidos ambos de su obligación de decir verdad, es necesario concluir, indiciariamente, que uno de los dos faltó a la verdad en su declaración en sede judicial. Que se realice careo entre los testigos en esta causa, D. Francisco Valiente González y D. Pablo Fernández Ruiz, con el objetivo concreto de esclarecer lo relativo a la mencionada reunión del viernes 21 de Marzo de 2014", concluye.

El juez imputó al 'ariete' contra el PP del caso Acuamed

El pasado mes de mayo el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó la citación en calidad de investigada de Gracia Ballesteros, gerente de la empresa pública Acuamed en la zona de Cataluña.

Ballesteros fue una de las denunciantes que dio origen a la investigación judicial del caso Acuamed convirtiéndose en el ariete contra el PP de esta trama corrupta. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado García Castellón la llamaba a declarar por su posible implicación en la presunta financiación ilegal del PSOE a través de unos pagos que se camuflaban como gastos de tablestacas (estructura de contención) en la obra de Flix (Tarragona).