Yolanda Díaz apuesta por feminizar el término patria y empezar a utilizar "matria"

La creatividad de los dirigentes de Unidos Podemos a la hora de inventar nuevos términos o palabras en lengua castellana para ser así más inclusivos o feministas parece no tener fin. La última muestra de ello lo ha dado la vicepresidenta segunda del Gobierno y heredera política del legado de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, que ha apostado por feminizar el término "patria" y empezar a usar "matria" en su lugar.

La idea la lanzó en público durante ayer viernes en un acto de partido celebrado en Asturias. Este sábado ha insistido en el tema a través de las redes sociales, con un mensaje en gallego a través de Twitter en el que mezcla en esta aventura lingüística a Jorge Luis Borges, Miguel de Unamuno, la escritora británica Virginia Woolf o a la escritora y filósofa francobúlgara Julia Kristeva.

"Matria Europa también en los textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf o Julia Kristeva, quienes nos hablaban de un espacio que nada tiene que ver con la tierra de nacimiento, ni con el Estado, sino con un lugar interior en el que crear un lugar propio. Esa es y será nuestra matriz", dice en un mensaje en gallego publicado durante la tarde de este sábado.

Matria Europa, dicía Edgar Morin. Matria tamén nos textos de Unamuno, Borges, Virginia Woolf ou Julia Kristeva, que nos falou dun espazo que non ten que ver coa terra de nacemento, nin co Estado, senón cun lugar interior no que crear un cuarto propio. Esa é e será a nosa matria.