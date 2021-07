Colapso en la Embajada de Estados Unidos: sin cita para visados hasta el mes de diciembre

15 de diciembre de 2021. Esta es la fecha más cercana para solicitar la cita del visado que permite la entrada a Estados Unidos. El colapso de solicitudes sin tramitar que sufre la embajada en Madrid, unido a la reducción de personal del centro ha provocado que, por el momento, sean miles los profesionales y estudiantes que mantienen su vida en pausa al no saber si podrán continuar con su trabajo y su formación en el extranjero.

Antes de la pandemia, el número de solicitudes atendidas a diario rondaba las 400. Actualmente, el número de solicitudes tramitadas a diario es muy reducido: menos de 100, una cuarta parte en comparación a hace dos años y sin que este problema se pueda solucionar pronto, explican fuentes consultadas. La embajada cuenta con la mitad del personal habitual y solo atiende solicitudes durante cuatro horas y con cita previa. Ante este problema, son muchos los profesores residentes en el extranjero que han decidido no regresar a España tras dos años fuera por temor a no poder conseguir el visado a tiempo. En este caso, denuncian, no encuentran más solución que esperar sin poder esclarecer qué ocurrirá.

Debido a la crisis del coronavirus, una de las últimas decisiones de la Administración Trump fue prohibir la entrada a los ciudadanos de Europa, China, Irán, Reino Unido, Irlanda, Brasil y Sudáfrica para evitar un aumento de los contagios. La Administración Biden ha mantenido esta prohibición para todas aquellas personas que hayan estado en los últimos 14 días en uno de esos países salvo por razones de estudios, razones laborales y otros supuestos que contempla el decreto.

También se encuentran ante este problema miles de estudiantes: 1.500 según la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce). Esta cifra supone que uno de cada dos estudiantes españoles no cuenta con visado. Rafael es un estudiante universitario que comienza el curso en el mes de agosto y que aún no tiene cita. "La más cercana que me ofrecían era para mediados de noviembre, tres meses después de que comience el curso y con medio cuatrimestre perdido", critica. Rafael lamenta que no tenga más solución que intentar encontrar una cita que alguien haya rechazado y que esté dentro del plazo que necesita: "Me paso el día refrescando la página en la que está el calendario. Solo queda o que abran más fechas o que aumenten el horario porque para acudir ahora necesito una razón de emergencia y en este caso no se contempla".

Desde Aseproce, la secretaria general, Marta Galea, confía en que en las próximas semanas puedan encontrar una solución satisfactoria para todos, aunque advierte que quizás muchos estudiantes deban retrasar, un año más, la experiencia en el extranjero. Fuentes consultadas del Ministerio de Asuntos Exteriores han explicado a Libertad Digital su preocupación y admiten que no pueden dar una solución. Preocupada por esta cuestión, la secretaria internacional del Partido Popular, Valentina Martínez Ferro, registró una pregunta parlamentaria para la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que ha ayudado a poner el foco en este problema. Martínez Ferro explica que no hay precedentes de un hecho similar: "En 2015 sucedió algo parecido porque se produjeron muchas solicitudes. Sin embargo, desde la embajada habilitaron carpas y aumentaron los horarios de atención, algo que este año no se ha producido". Además, la diputada espera que en las próximas semanas Exteriores y el consulado estadounidense puedan encontrar una solución satisfactoria.

Estados Unidos no cuenta con un embajador en España

Tras la marcha de Duke Buchan como embajador, la nueva Administración estadounidense no cuenta con un representante oficial en España. A pesar de llevar siete meses en el cargo, el presidente Joe Biden aún no ha concedido esta plaza en un país que antes resultaba estratégico debido al peso militar y a las buenas relaciones que mantenían ambos estados. Ahora España se ve relegada a un segundo nivel, algo visible con los últimos eventos entre ambos países como el paseo de apenas unos segundos entre Joe Biden y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la actualidad, el representante de negocios de la embajada, Conrad Tribble, es quien regenta el cargo de representante temporal hasta que el Gobierno de Estados Unidos decida realizar el nombramiento definitivo, casi nueve meses después de que Biden se convirtiera en presidente.