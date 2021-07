Nuevo ataque separatista contra un monolito de la Guerra Civil en un pueblo del Ampurdán

"Acció per la Independència", el grupo separatista que asaltó una cripta de la abadía benedictina de Montserrat y quemó varias banderas y símbolos históricos del Tercio de requetés de Montserrat que luchó en la Guerra Civil, ha anunciado este lunes la destrucción de un monolito dedicado a los soldados muertos del bando franquista en la localidad gerundense de Albons, en la comarca del Ampurdán.

Anunciem un nou sabotatge de la campanya d’eliminació de simbologia franquista i d’ocupació: un monòlit situat a Albons (Baix Empordà) en homenatge als seus caiguts "Por Dios y por la Patria", amb l’emblema de la ‘Hermandad de Cautivos por España’, relacionada amb la Falange. pic.twitter.com/dXN7FSbjbh — Acció Per la Independència (@AccioXIndepe) July 19, 2021

El monolito, de la Hermandad de Cautivos y en el que aparecía la leyenda "Caídos por Dios y por la patria", habría sido derribado anoche por miembros de este nuevo grupo separatista que pretende destruir todos los símbolos franquistas presentes en Cataluña. El motivo, según un comunicado emitido el domingo por esta organización, es la oposición de la mayoría de ciudadanos de Tortosa a derribar un monumento conmemorativo de la Batalla del Ebro.

Además, el grupo "Acció per la Independència" ha señalado en su cuenta de Twitter a la bandera española situada al lado de la imagen de la Virgen de Montserrat que se custodia en el monasterio benedictino y de un alto valor histórico y museístico. De momento no consta que los monjes benedictinos de Montserrat, alineados con el nacionalismo tras la muerte de Franco, hayan denunciado los hechos de la cripta. De momento, guardan silencio y no condenan la profanación de la cripta, un recinto sagrado.