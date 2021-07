Pumpido pide el 'indulto': dice que su voto particular filtrado era un borrador y se disculpa con sus compañeros del TC

Congreso de los Diputados

El magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha visto obligado a recular y a pedir su propio indulto tras increpar a sus compañeros del TC en su voto particular contra la sentencia que declara inconstitucional el confinamiento del Gobierno de Pedro Sánchez durante el primer estado de alarma.

Un comunicado difundido por el Alto Tribunal señala que el jurista de cabecera del PSOE "desea hacer público que el texto de voto particular formulado en la sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad, que se difundió el pasado fin de semana, correspondía a un borrador, no definitivo, que se había repartido en el ámbito interno del Tribunal. El texto definitivo, ya revisado y corregido, que es el que se incorporará a la sentencia y que se publicará en el BOE, es el que se ha notificado junto con la sentencia y el resto de los votos particulares y que puede consultarse en la página web del Tribunal".

"Lamento que algunas de las expresiones desafortunadamente contenidas en el borrador, y que son fruto de la discrepancia propia del arduo debate jurisdiccional sobre asuntos especialmente complejos y relevantes, han molestado a mis compañeros de la mayoría, a quienes pido disculpas. De ellos, solo puedo resaltar su integridad, solvencia y compromiso intelectual, así como mi admiración por su profunda formación jurídica y su noble dedicación a la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Con independencia de la pluralidad de pareceres, que solo puede enriquecer las resoluciones de este Tribunal, he de manifestar que para mí resulta un orgullo y una satisfacción delibrar con ellos", concluye el comunicado.

El voto particular de Cándido Conde-Pumpido filtrado a la prensa el pasado viernes era muy ofensivo con la sentencia y con sus propios compañeros del TC que la respaldaron. En el escrito, este magistrado afirmaba que el argumento defendido por el ponente y por otros 5 magistrados de que se suspendieron los derechos de los ciudadanos más que limitarse, es "más propia de un lego o de un jurista de salón que del máximo intérprete de la Constitución".

Cabe destacar que estas expresiones injuriosas contra sus compañeros, "lego" y "jurista de salón", ya no aparecen en el voto particular de Conde-Pumpido notificado oficialmente ayer pasadas las 10 de la noche junto a la sentencia.

Tal y como publicó Libertad Digital, un voto particular "sólo puede conocerse con la notificación de la sentencia, no antes, ni filtrándolo a la prensa. Sería importante saber cuándo Conde-Pumpido entregó su voto particular a la secretaría del Alto Tribunal, porque normalmente se entrega una vez que se notifica la sentencia. Antes de entregarlo, se supone que sólo lo tiene el magistrado". En este contexto, el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional establece que "los magistrados del Tribunal Constitucional cesan por violar la reserva propia de su función".

"La filtración de votos particulares antes de la notificación de la sentencia si se lleva a cabo por un magistrado del Tribunal Supremo determina una sanción. De un magistrado del Tribunal Constitucional no se debe esperar menos que de un magistrado del Tribunal Supremo", concluían las fuentes jurídicas consultadas.