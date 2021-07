Sánchez, "a la caza del franquista"

El Mundo

"La UE reclama a España un CGPJ elegido por los jueces". Y otra vez a vueltas con Franco." El Gobierno aprueba la Ley de Memoria "para no repetir" la guerra civil". Ya les gustaría a ellos.

Dice el editorial que "el indisimulado propósito de la ley vuelve a ser la división de los españoles en dos bandos, la reescritura de la historia desde el poder para legitimar su propaganda divisiva, la destrucción de la obra de concordia que alumbró el sistema del 78, la cohesión de la alianza Frankenstein entre todos los impugnadores de dicho sistema y la demonización de la oposición como caricaturesca partidaria de una dictadura".

"La norma es un disparate que oscila entre lo superfluo y lo venenoso, pues aspira a mantener artificialmente vivo el guerracivilismo sustrayéndolo al estudio de los historiadores".

"Yo no boxeo contra fantasmas", sentenció Alfonso Guerra, que a diferencia de Sánchez sí militó contra la dictadura. Claro que aquel PSOE, que jamás cayó en la tentación de entregarse al revanchismo sectario desde la Moncloa, no deja de ser hoy otro remoto fantasma". El sanchismo es la época más negra de la democracia. Qué cruz.

Javier Redondo comenta el erial que dejará Sánchez en el PSOE. "Después de Sánchez, el PSOE sufrirá una crisis mayor que la que Sánchez no superó —el camino largo, escarpado, inoportuno e hidalgo era el transitado por Javier Fernández; el Suárez que se perdió el PSOE—. La crisis que traerá Sánchez no será sólo de liderazgo sino de orientación, identidad y desvalimiento". Sánchez no va a dejar del PSOE ni las raspas.

El País

"Sánchez impulsa la nueva ley de memoria en pleno revisionismo". El País retuerce el aviso de la UE sobre los jueces. "La Comisión Europea urge a España a la renovación del Consejo General del Poder Judicial", dice, y oculta en el subtitulo que "Bruselas sugiere que, en línea con los estándares europeos, la mitad de los miembros del órgano de gobierno sean elegidos por jueces". Qué pillines manipuladores.

El editorial muestra preocupación por cómo va la pandemia. "La fuerte expansión de los contagios registrados en España deja en evidencia otra desescalada gestionada de forma poco satisfactoria, con responsabilidades compartidas en niveles autonómicos y central". ¿Sánchez responsable de algo en El País?

"La desescalada ha vuelto a pecar de exceso de optimismo". "El marco legal no ayuda, pues no garantiza agilidad y seguridad jurídica. El Gobierno consideró que el actual marco normativo es adecuado para hacer frente al virus. A la vista está que no lo es". Pero, por supuesto, la culpa es del PP. "Desafortunadamente, el clima político en España es tal que resulta inimaginable una pragmática negociación en el Parlamento para atender esta cuestión, lo que sin duda ha pesado en la decisión del Ejecutivo". Mentira. El PP lleva desde el principio pidiendo cambios en la ley y ha sido Sánchez el que se ha negado a hacerlos.

ABC

"Aragonés se resigna y deja sin aval a Junqueras, Mas y Puigdemont". A apoquinar, ladronzuelos. Sostres celebra "que el Tribunal de Cuentas no haya concedido a los líderes independentistas acusados de malversación el plazo extra que habían solicitado para presentar los avales. ¿Por qué tendría que concederlo? Estos chicos tendrían que estar agradecidos de la oportunidad que se les brinda para demostrar su lealtad a Cataluña".

"Los independentistas tendrían que estar encantados de pagarse sus numeritos; y de que toda una España les tome en serio y les trate como a hombres adultos y libres, poniéndolos ante las consecuencias de sus actos". Y no intentar escaquearse o que paguen otros. Eso esta muy feo.

El editorial habla sobre la ley de memoria. "De nuevo, y como siempre hace Sánchez en los momentos más débiles de su mandato, trata de resucitar la división de las dos España, y a Franco, como argumento de reclamo electoral. Y además lo hace con ese aire de vendetta ideológica y revanchismo al que se aferra la izquierda con tal de fracturar a la sociedad". ¿Reclamo electoral? Hay que estar muy zumbado para votar pensando en el franquismo.

La Razón

"La Ley de Memoria Democrática deja en el aire la Cruz del Valle de los Caídos". El editorial la pone a caldo. "Es un deber moral oponerse a ella porque recupera la idea de las dos Españas, la discordia y el odio, es revanchista y guerracivilista e impone un pensamiento único excluyente desde el revisionismo y la desfiguración sesgada. Es reprochable además por liberticida, censora, antijurídica y anticonstitucional al atacar la libertad de expresión, opinión e ideológica e intentar desactivar la Ley de Amnistía en una cruzada contra el disidente al dogmático parecer de Moncloa. Y luego está la hipocresía del Ejecutivo que decreta la caza del franquista, pero rehúye tildar de dictadura a Cuba y blanquea cuando no abraza al comunismo, el supremacismo y el filoterrorismo". Sánchez en estado puro.