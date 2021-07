La estrategia de Sánchez que acabará con él: arrinconar a media España

El Mundo

"El Gobierno regala la oposición a interinos con más de diez años". Editorializa El Mundo con la perra que tiene Ximo Puig contra Madrid, que no es más que un reflejo de la envidia que le tiene a Ayuso por dejar en evidencia que el presidente valenciano es un perfecto inútil.

"Con un discurso populista y tantas veces escuchado en boca de dirigentes nacionalistas, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, cargó ayer contra Madrid , acusándola nada menos que de generar un "procés invisible" con su "centralismo ineficiente". Un procés invisible, ¿se pueden decir más chorradas en menos tiempo? Él sí que tiene un procés con la imposición del valenciano en las escuelas. Y bien visible. Y por cierto, ¿qué pasa con las subvenciones a su hermano, esas de las que las telesánchez nunca comentan?

"La obsesión del socialista con su cacareada armonización fiscal supone una auténtica negación de los principios de autonomía fiscal consustanciales a un sistema autonómico. Y no está para dar muchas lecciones el presidente de la cuarta comunidad que más presión fiscal ejerce sobre sus ciudadanos en España". "Para tratar de marcar perfil propio, Puig ha apostado por ensañarse con el objetivo favorito del PSOE, la presidenta madrileña, Díaz Ayuso". Pues que se ande con ojo, todos los que han intentado ensañarse con Ayuso han salido trasquilados.

Mientras, la luz que no para de subir. "Cuando el PSOE y Podemos estaban en la oposición, se atacaba al Gobierno por cada nimia subida de la luz. Aún resuenan estas palabras de Sánchez a Rajoy: 'Usted le sale muy caro a los españoles'. Ahora desde Moncloa se hacen los escandalizados, como si no estuvieran ellos al frente de la gestión, y culpan a Bruselas". Tienen un morro. "Nunca se acaban las excusas para los demagogos, que nunca asumen ni sus obligaciones ni aprenden de sus errores. El Ejecutivo tiene mucho margen para actuar, pues solo el 30% del precio de la luz se debe al consumo. La inacción y los golpes de efecto no acabarán con la crisis que, cuando gobernaba el PP, se calificaba de 'pobreza energética'". Y ahora la culpa es de Europa, como con el IVA de las mascarillas.

El País

"El Tribunal de Cuentas ordena el embargo de los bienes de los 34 ex altos cargos de la Generalitat". A pagar, machotes.

Cristina Monge habla del tema favorito de la izquierda en estos días para ocultar la subida de la luz y el desastre de la covid, Franco. Dice que la ley de Sánchez "busca la reparación y la verdad" para las victimas. Lo que busca es meter cizaña y buscarle las cosquillas al PP, no nos tomen por idiotas.

"El hecho de que más de 40 años después de desaparecido el dictador todavía existan problemas para avanzar en asuntos tan básicos dice poco de la capacidad del entorno político español. Y digo político y no social porque no existe indicador alguno de que, más allá de los nostálgicos consabidos, existan dudas entre la ciudadanía sobre cómo se inició la Guerra Civil o lo que generaron cuarenta años de dictadura". Cristina, la sociedad no habla de la guerra civil, eso solo lo hacen los políticos y los periodistas al servicio de Sánchez.

"La discrepancia, si es que puede considerarse tal, existe sólo en una parte de los dirigentes de la derecha. De Vox, que jamás ha condenado la dictadura ni el golpe del 36 ni tampoco del PP". "Casado da un paso atrás de gigante no mostrando reacción alguna cuando un antiguo diputado de UCD niega en su presencia que el golpe de Estado del 36 fuera tal, y se sitúa en contra de una Ley de Memoria Democrática cuando ni siquiera conoce aún su contenido, alineándose con la extrema derecha". El PP es y será siempre extrema derecha en el periódico de la extrema izquierda radical. Haga lo qua haga.

ABC

"El Govern rectifica y usará dinero público para las fianzas del procés". Dice el editorial que "la Generalitat no solo ha hecho un ridículo político humillante, sino que previsiblemente esté incurriendo en un acto ilícito. Finalmente, las consecuencias de una malversación de caudales públicos se van a saldar con otra posible malversación, forzando a una institución a poner dinero público para sufragar fianzas privadas".

"Llegue a ser legal o no —lo cual es relevante—, desde el punto de vista de la ética pública es un abuso político y un fraude al bolsillo de los contribuyentes, que no pagan sus impuestos para cubrir las fianzas de delincuentes y de irresponsables contables". Vamos, que encima de meretrices ponemos la cama.

Y ayer Tezanos parió un nuevo CIS que no abre ni la portada de El País. Este hombre no tiene sentido del ridículo. Dice Julián Quirós que "Tezanos va dejando de provocarnos indignación para convertirse en objeto de choteo nacional, chanza de las tabernas en este verano apretado de mascarillas y calores. El presidente del CIS no se cansa de hacer el ridículo". Le pagamos bien, así que ande yo caliente...

"Allí donde todas las encuestas ven al PP como partido más votado, Tezanos objeta que es falso y el CIS infla la ventaja del PSOE sobre los populares, ignorando el resultado del 4-M o la polémica de los indultos. Empeñado sigue en llevar a Sánchez de victoria en victoria, hasta la derrota final". Que sea pronto.

La Razón

"Casado traslada al PP que ya duplican los votos de Rajoy". "El duro discurso certificó que no hay espacio de entendimiento ni aproximación a Pedro Sánchez en una legislatura que el PP da por terminada". Pues chico, te quedan un par de años. Dice Antonio Martín Beaumont que "aquel que era mirado hasta con desdén, por encima del hombro, desde el equipo de Pedro Sánchez es ya un rival temido. La diversión a costa del líder del principal partido de la oposición en la sala de máquinas del PSOE, concluyó". Pero ojo, "dar por acabado a Sánchez es una especulación que debe hacer la oposición, pero es prematuro aún. Con luces y sombras, el líder del PP tendrá que ser capaz en el nuevo curso político de controlar su propia ansiedad por alcanzar su objetivo". No vender la piel del oso antes de cazarlo. Su mejor baza es que tiene enfrente a un "Pedro Sánchez, dedicado permanentemente a arrinconar a media España". Y eso le pasara factura.