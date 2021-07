Un quejoso Jesús Cintora se despide de TVE: "Ha sido una cacería"

TVE ha emitido este jueves el último programa de Las Cosas Claras, el magazín conducido por Jesús Cintora que pretendía competir con Ferreras y que tantas críticas suscitó desde su inicio por su politización y también, dentro de la cadena pública, por el hecho de que estuviera producido por una empresa externa.

El presentador ha hecho alusiones a su despido durante todo el espacio ("nos cierran", "nos echan", "nos despiden") entre los elogios de sus colaboradores. En el programa, Cintora ha aprovechado para lanzar varios dardos a quienes le han atacado desde dentro de la cadena pública. "La productora sigue, yo no decidí la externalización de esto, me encargaron esto así y me he dejado la piel por esta cadena", ha dicho el periodista, que ha añadido que lleva meses levantándose "a las 4.50" para que "saliera lo mejor posible".

"Me hubiera gustado que me hubieran defendido más, o que no me hubieran atacado", ha añadido Cintora en alusión a sus compañeros de canal. "Hay gente que incluso me defiende, porque no comprende las cosas, no las acepta", ha señalado en alusión, quizás, a políticos como Pablo Echenique, que ha llegado a hablar de "purga" en las redes sociales para aludir al final del programa.

Cintora ha aprovechado sus últimos minutos en TVE para quejarse de una "cacería" permanente e incluso ha invitado a sus críticos a ver su "expediente" profesional. "Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas", ha dicho. Según él mismo ha contado, seguirá habiendo en esa franja un programa de producción externalizada aunque él ya no será el presentador.