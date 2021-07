Biden se muere de "celos" por el "apuesto, guapo y simpático" Sánchez

El Mundo

"La juez del Plus Ultra pone en jaque los rescates del Gobierno". Dice el editorial que "es demoledor el varapalo para Sánchez, quien sigue sin dar explicaciones por este asunto que tiene todas las trazas de constituir un acto de prevaricación y de malversación de caudales públicos".

"Tras las mentiras en las que se enredaron en su día ministros como Ábalos, salieron Montero y la vicepresidenta Nadia Calviño a justificar el millonario rescate de Plus Ultra con el peregrino argumento de que se trata de una compañía estratégica. La realidad era bien distinta. Esta aerolínea no está ni entre las 30 primeras empresas del sector, tiene una cuota de mercado ínfima que apenas llega al 0,1% del total de vuelos y no ha obtenido ganancias desde su creación". Vamos, un fraude. "Los principales accionistas de Plus Ultra mantienen estrechas relaciones con la número dos de Maduro y actúan en el paraíso fiscal de Panamá". Lástima que en EEUU se hayan quedado tan deslumbrados por la apostura de Sánchez que nadie le haya preguntado por su querencia por Maduro.

De la gira del presidente por las Américas también habla El Mundo. "Da la impresión de que Pedro Sánchez ha ido a EEUU a por lana pero va a acabar volviendo de allí trasquilado". "Nada más poner los pies en Nueva York se topó con lo inevitable, que una influyente periodista del canal de noticias donde fue entrevistado le espetara '¿por qué no ha ido a Washington?'. Con semblante de tierra trágame, el presidente fue incapaz de aclarar a qué se debe el notorio ninguneo que le profesa Biden desde su victoria. Es demoledor que ningún alto cargo de la Administración demócrata haya querido encontrarse con él". Para colmo, los banqueros y empresarios con los que se ha reunido le han dicho que de qué va con la reforma laboral y "el enorme riesgo de una deuda pública disparada y sin control". Que será muy "hot" y muy mono él, pero con eso no se pagan las deudas.

El País

El País da la campanada del titular del día. "La inteligencia artificial da un empuje gigantesco a la bioquímica". La leche ¿eh? No sé qué haríamos sin la información que proporciona este periódico. La paliza al Gobierno por lo de Plus Ultra ni aparece en la portada.

Sobre la gira de Sánchez, Cué cuenta embelesado que "Sánchez quiere hacer de España el Hollywood de Europa". "No hay nada para un presidente español como salir de casa para encontrar un ambiente completamente diferente y muchos más aplausos que críticas". Claro, no lo conocen. "Pedro Sánchez lleva ya dos días en EEUU, en una gira de claro contenido económico, y en esas 48 horas ha escuchado muchas más alabanzas que reproches, al contrario de lo que sucede en la política española". No te quites méritos, Carlos, seguro que te lee todos los días, te escucha en La Sexta, y ahí encuentra consuelo a las críticas.

"El presidente español, que visitó los estudios Universal, en el corazón de Hollywood, se creció tanto en ese ambiente favorable que planteó un objetivo ambicioso: 'Aspiramos a convertirnos en el Hollywood de Europa'". Estos pobres no saben que nuestro presi es un embustero patológico.

"Sin embargo, en cuanto regrese a Madrid el sábado, la oposición le estará esperando para recuperar la dinámica habitual, muy alejada del buen tono y los aplausos de empresarios que ha tenido estos días en EEUU". Cué, se te olvida comentar lo más trascendente. Sánchez ha triunfado en EEUU por buenorro.



ABC

"El rescate fallido a Plus Ultra pone en guardia a Europa". Uy, uy, cuidado con Sánchez, que será muy "hot" pero tiene más peligro que una piraña en un bidé. "La Justicia tiene aún mucho que investigar sobre este préstamo sospechoso a una aerolínea definida como estratégica, aunque hasta ahora nadie ha visto nada estratégico en esta empresa, salvo su vinculación con el chavismo, esa constante que aparece en tantas decisiones de la Moncloa", dice el editorial.

Al contrario de los grandes logros que nos ha contado Cué del viaje de Pedro el Guapo por EEUU, dice ABC que "Sánchez no cierra ni un acuerdo concreto en sus reuniones con inversores en EEUU". Ignacio Camacho entiende que Sánchez se encuentre cómodo fuera de España. "Allí puede blasonar de su gestión de la pandemia sin miedo a las críticas. Y definirse como 'un político que cumple' sin que nadie se parta de risa como la última vez que en el Parlamento español se atrevió a hacer una promesa de lealtad constitucionalista". Pero claro, es que aquí le conocemos bien. Es "el dirigente capaz de hacer del embuste una condición ontológica y hasta una habilidad artística". "Un gobernante que tiene que cruzar un océano para aspirar a unas migas de credibilidad mínima entre gentes inadvertidas de que están ante un personaje famoso en su país por su patológica propensión a la mentira". "Bien está. El mundo es ancho y ajeno y siempre encontrará un lugar donde le compren los cuentos que ya no tiene manera de vender aquí dentro". Salvo a los periodistas serviles, Ignacio, que tiene unos cuantos.

La Razón

"El Tribunal de Cuentas ve otra malversación en las fianzas del procés". Será porque pagar con dinero público unas fianzas por malversar dinero público suena un poco raro. "No se entiende el circunspecto silencio de los distintos actores gubernamentales ante el espectro del fraude de ley que se cierne sobre el Instituto Catalán de Finanzas, que pertenece a la Generalitat, al avalar la fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a quienes emplearon el dinero público para financiar la campaña exterior del procés", dice el editorial.

"Que la propia institución perjudicada por unos representantes públicos y, en su caso, unos funcionarios que hicieron un uso torticero de los presupuestos pagados por los ciudadanos actúe para evitar la asunción personal de las responsabilidades contraídas, entraría en el campo del absurdo en cualquier otro ámbito que no fuera el nacionalismo catalán, pero que desde el Gobierno de la nación se produzca tal inhibición es, simplemente, inaceptable e imposible de justificación legítima. Incluso la servidumbre de tener que gobernar en minoría parlamentaria debe tener su límite en el respeto a la ley". ¿Respeto a la ley? ¿Sánchez? No nos hagas reír.

Sánchez también ha enamorado a Marhuenda en su gira americana. "En el momento en que se encuentra al margen de las confrontaciones ideológicas o partidistas, es un buen conversador, le resulta fácil ser simpático y afable y maneja muy bien la empatía". ¿Empatía Sánchez? Marhuenda, el calor te ha afectado al cerebro.

Jaime Semprún explica porque Biden no quiere recibir con Sánchez. Está muertecito de "celos". "La cantidad de halagos que ha recibido Sánchez ha sido tan llamativa que tenemos un firme candidato a la Casa Blanca". "Y es que los comentarios que ha cosechado nuestro flamante presidente han sido de todo tipo, menos feos: "Es muy guapo", "es un hombre precioso" … le han comparado hasta con Superman, ahí es nada. Algunas mujeres quieren venirse a vivir a España". No hace falta, se lo regalamos con gusto. "Le deseamos al apuesto, guapo y simpático spanish president la mejor suerte del mundo". Y por Dios, que no vuelva.