El secretario general del PPE, López-Istúriz, ha asegurado en Es La Mañana de Federico que las últimas noticias sobre el escándalo de Plus Ultra "son alarmantes" y llaman a la preocupación. Además, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva varios años tomando decisiones como si en Bruselas no se enteraran de lo que ocurre aquí "y eso no es cierto".

A escasos días de la llegada de los fondos europeos a España, López-Istúriz no esconde "la intranquilidad y la preocupación que generan estas noticias del Gobierno", aunque espera que no afecten a la llegada de esos fondos. No obstante, en esRadio ha aclarado que estos fondos no son para solucionar la crisis económica que viene arrastrando España, sino para aliviar las consecuencias y los efectos tan negativos que ha tenido la pandemia en nuestro país.

Un desfile mediático sin efecto

El secretario general del PPE ha criticado el "desfile mediático" de Pedro Sánchez durante su viaje a EEUU, porque "no tiene ningún efecto". Además, López-Istúriz ha destacado que "es la primera vez que un presidente del Gobierno viaja a EEUU y no se reúne con la administración americana". El ninguneo de la Administración Biden al presidente del Gobierno de España, en palabras del diputado europeo, es evidente y constante.

De hecho, López-Istúriz ha recordado que "Biden se encuentra ya muy alejado de un socialismo europeo que está en declive" porque no son capaces de responder a las demandas y exigencias de los ciudadanos europeos. Actualmente, "el Gobierno de Sánchez es el único medianamente potente que le queda al socialismo europeo", ha añadido.

La situación en América Latina

La situación en Cuba y en Venezuela es algo que también preocupa a las instituciones europeas. López-Istúriz ha reconocido la dificultad de realizar un viaje a modo de delegación a Cuba porque "se necesita el visto bueno del régimen". Sin embargo, ha aclarado que no van a renunciar a esa idea a pesar de que "compañeros míos como Carlos Iturgáiz o Luis Herrero sufrieron retenciones o interrogatorios por parte del régimen" en el pasado en Venezuela.

Seguiremos informando en los próximos minutos...