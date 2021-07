Rosa Díez ha hablado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico de cómo este Gobierno de Pedro Sánchez "solo sabe vivir confrontando a los españoles, viven del guerracivilismo, y cometiendo irregularidades e ilegalidades". Es un ejecutivo, ha añadido, que "nació desde la mentira y así se mantiene" y para esa operación "necesita contar con los enemigos de España y la democracia" como son "los filoetarras y golpistas".

Todo ello se "ha puesto de manifiesto con la llegada de Félix Bolaños, el llamado moderado y hombre tranquilo, que ha sustituido al temido, odiado y adorado Iván Redondo". A Rosa Díez le parece curioso "que los mismos que elevaron al estrellato a Redondo son los que hacen lo mismo con Bolaños", que por cierto, ha estado todo el tiempo en la sombra, "es un hombre de Sánchez, igual que Redondo".

El nuevo ministro de Presidencia explicaba que la Ley de Memoria Democrática, "la ley de desmemoria más bien", es para 'evitar que haya otra guerra'. Rosa Díez ha sido contundente, "manda narices, ¿si no tuviéramos esta ley tendríamos una guerra entre españoles?". Además ha señalado que precisamente "hacen esta ley para que haya una guerra, no física sino en la que los españoles se sigan enfrentando desenterrando al franquismo".

Díez ha recordado que "los españoles hicimos una ley para enterrarlo" y que "ya tenemos una ley para evitar la confrontación y para que no se repita la historia y se llama Constitución, que la votamos entre todos los españoles". Por ello ha opinado que "puede cambiar todos los ministros pero mientras no cambie Sánchez esto no cambiará".

Para Rosa Díez todo parte "de una idea básica, nos desprecian a los españoles y persiguen a todo aquello que no puedan controlar, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad y derecho para discrepar y pensar de forma diferente". Y por eso van contra "la división de poderes".

Las ilegalidades del Gobierno

Muestra de las ilegalidades e irregularidades que comete el Gobierno de Sánchez es el rescate de Plus Ultra que un tribunal ha paralizado. "Tenemos un Gobierno mafioso que hace gala de corrupción institucionalizada, no da una dentro de la ley". Además ha recordado otras ilegalidades.

"Tenemos un ministro llamado Marlaska que, además de acercar terroristas al País Vasco, destituyó a Pérez de los Cobos y la Audiencia Nacional dijo que era ilegal y sigue siendo ministro; un Gobierno que declaró un estado de alarma para evitar control parlamentario y el TC ha dicho que era inconstitucional; o un Gobierno que quiere hacer una reforma del CGPJ para liquidar la independencia de la Justicia y que Europa le ha dicho que por ahí no".

El problema es que "un Gobierno que vive de la confrontación y cometer ilegalidades ya le pueden decir los tribunales lo que quieran" porque "ellos van a liquidar la separación de poderes porque si no son carne de banquillo".

El viaje bochornoso de Sánchez a EEUU

Rosa Díez ha mostrado su indignación por "las vacaciones" de Sánchez a EEUU "como previa del viaje que hará con su señora a África". Durante su viaje "insulta a la oposición y dice que espera ser recordado por lo que hizo en la pandemia". Efectivamente "será recordado por negar la pandemia, por animar a la gente a ir a manifestaciones, por no tener material sanitario, por comprar material defectuoso a sus amigos..."

Por último ha animado a todos a ir a la concentración en el madrileño parque del Retiro de este domingo a las 18:00 horas "en defensa de la libertad y los cubanos" porque aunque "es un drama que viven nuestros hermanos cubanos es nuestro problema como demócratas". Ha vuelto a pedir a los políticos que catalogan a Cuba como una dictadura que "tengan el valor de comprometerse públicamente, hay que ir a Cuba para que el mundo conozca lo que está pasando".