"Si Abascal rompiera mañana con el PP, muchos votantes estarían encantados"

El Mundo

"El viaje clandestino de Pedro Sánchez a Estados Unidos". Sánchez ha logrado llamar la atención por su cara bonita y sus poderes mágicos. Dice Jorge Bustos que "el periodismo de fact-checking nos ha informado de que Sánchez está siendo confundido en Estados Unidos con Superman. Ya no es que Sánchez esté bueno: es que posiblemente nos encontremos ante un superhéroe". Los medios sanchistas están desatados, han perdido el sentido del ridículo.

"Que el coro faldicorto de pedrettes se rinda ya a la reivindicación descarnada de la carne de su Pedro, a falta de ideas o gestión, augura un retorno a los orígenes, pues en el principio político de Pedro estuvo el físico y en su final ha de estarlo también. El ciclo del maniquí aguarda su final lógico". El buenorro del barrio de Tetuán, en eso ha quedado el presidente de España.





Santiago González dice que " a Moncloa sólo le ha faltado decir que no nos hemos reunido con Joe Biden porque no hemos querido. Veníamos a hablar de negocios. Si vamos a setas, a setas; cuando a Rolex a Rolex. No parece que en el terreno económico le haya ido mucho mejor. No ha arrancado un solo compromiso firme de inversión de sus contactos empresariales". En realidad, Sánchez ha ido a EEUU a criticar al PP, insultar a Trump y defender a la dictadura cubana frente a las sanciones de la administración americana. Y a lucir palmito.

Como dice el editorial, "causa estupor la irresponsabilidad de Sánchez al meterle el dedo en el ojo al Gobierno estadounidense en su propia casa, con sus críticas a la política del embargo contra el régimen cubano. No le hubiera venido mal a nuestro presidente algún cursillo de diplomacia antes de emprender viaje. Porque, como representante de España, no puede plantarse en ningún país y censurar lo que hacen sus dirigentes sin riesgo de provocar una crisis bilateral". Encima sin haber sido invitado. "Ojalá la tourné de Sánchez, seduzca o no a algún inversor, no nos acabe saliendo cara política y diplomáticamente". Mejor que explote su apostura y cierre el pico.

Ricardo Colmenero dice que "ha tenido que viajar el presidente del Gobierno hasta los Estados Unidos para que por fin nos demos cuenta de que estamos gobernados por un superhéroe, o por un hot president. Tenemos un presidente guapo, asumámoslo". Un hombre precioso, para ser exactos.

"En una entrevista-coloquio en la sede del Instituto Cervantes en Nueva York, el presidente no dudó en exhibir algunos de sus superpoderes" y "no dudó en calificarse como un "político que cumple", con un nivel de descaro más allá de la capacidad de cualquier terrestre". Y es que aparte de guapetón, nuestro presidente es el mayor embustero del planeta. Pero eso en EEUU importa un bledo. A ellos, ellas y elles lo que les mola es que les alegre la vista un tío bueno, no le tienen que sufrir como mandamás.





El País

Nada de superSánchez, ni una palabra. Cué debe estar de disfrutando de un merecido descanso. El editorial le echa un cable al presidente poniendo a Biden a caer de un burro por Cuba.

"Las nuevas sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba vuelven a elevar la presión contra el régimen que gobierna la isla hundiendo a sus ciudadanos en la pobreza y la falta de libertad, pero en ningún caso contribuyen a solventar la situación que sufre el pueblo cubano". Como si EEUU tuviera la culpa del sufrimiento de los cubanos.

"La posición de la Administración estadounidense confirma que la llegada de Biden a la Casa Blanca no ha traído ningún cambio respecto a las políticas predecesoras, lo cual augura un enroque de ambas partes que ahondará en la tragedia de la isla". Vamos, que lo mismo es la democracia americana que la dictadura cubana.

Es más, El País abronca a Biden. "Es necesario que el presidente de Estados Unidos compagine las sanciones recién impuestas a responsables de la represión con medidas dirigidas a mejorar la situación del pueblo cubano". Sánchez, sal por patas de allí antes de que te arrojen al Altlántico. Por muy hermoso que seas.





ABC





Ximo Puig sigue dando por saco. "Ximo Puig pide más fondos con un impuesto para Madrid con su política de subvenciones en entredicho". El editorial le pone firme. "Alineado con las tesis ‘armonizadoras’ de ERC y de un separatismo catalán a cuyas franquicias riega de millones en forma de subvenciones, el presidente valenciano ha hecho del despilfarro una de sus señas de identidad". "Pedir que Madrid suba los impuestos para pagar sus obsesiones locales no es redistribuir la riqueza, sino malversarla". Sus caprichitos que se los pague él. No sabe qué hacer para llamar la atención y la toma con Madrid y con Ayuso, el inútil del presidente valenciano.

Se comenta poco en la prensa la barbaridad que se produjo ayer en Ceuta contra Abascal y su partido. Sí lo hace un Hughes alucinado con la abstención del PP para que Santiago Abascal sea declarado persona non grata por la Asamblea de Ceuta, "donde Vox, pequeño detalle populista, es la fuerza más votada. Hay que decirlo tal cual es: el PP participa puntualmente en el cordón sanitario y de manera constante, por omisión, en el relato que estigmatiza a Vox. Y puesto que se trata del mismo partido que gobierna gracias a Abascal en Madrid y Andalucía, la pregunta ya no atañe al PP, sino a Vox: ¿por qué lo permite?". Abascal tiene más paciencia que el santo Job. Se tragó los insultos de Casado en la moción de censura y ahora la cascada de aberraciones que se dijeron ayer en la Asamblea de Ceuta contra él.

"Si Abascal rompiera mañana con el PP, muchos votantes estarían encantados", cree Hughes. "Lo que en Vox suena masoquista y además incongruente es querer acabar con el famoso ‘consenso progre’ sin enfrentarse antes radicalmente (profundamente) al PP". Lo que pasó ayer en Ceuta fue humillante, un aquelarre de insultos, una vomitona de odio. Se pasaron quinientos pueblos con la complicidad del PP.





La Razón

"El PSOE busca presionar a la Iglesia modificando los acuerdos". ¡Anda!, los acuerdos con la santa sede otra vez, hacía tiempo que los socialistas no lo sacaban a relucir. Estaban tan entretenidos con Franco que se les había olvidado que Zapatero lo metió en un cajón.

Inda trina con el apuesto, guapo, simpático y buenorro presidente que ha alegrado la vista a las, los y les americanos. Le sonroja "el baboseo de los medios de izquierdas y muchos de derechas con esa mal llamada gira estadounidense de Pedro Sánchez".

"Para ocultar el gatillazo por todo lo alto que constituye una visita oficial en la que no le recibirá ni su íntimo Biden ni nadie de la Administración demócrata, medios y periodistas de cámara sanchistas, con Pedro J. Ramírez de entusiasta cheerleader, han optado por ensalzar los supuestos elogios que el pájaro ha recibido por su físico".

"El colmo de la vergüenza ajena corresponde a la cadena Ser, que abría su web con una frase insuperable: «'Se parece a Superman’: Pedro Sánchez impacta en Estados Unidos por su físico en una entrevista televisiva». Sencillamente vomitivo". Sencillamente desternillante, Inda.

"Los periodistas de cámara han parafraseado entusiásticamente comentarios minoritarios: «Es muy sexy y muy inteligente», «es un hombre precioso», es «hot president [el presidente caliente]» o «es maravillosamente guapo». El colmo de la gilipollez y el paletismo llegó con un tuit de seis palabras, seguramente escrito por algún troll monclovita: «Es la versión española de Kennedy». Inda, Inda, un poco de sentido del humor. Que lo único que haya sacado Sánchez de su gira sean piropos por ser mono da una idea de lo que importa España en el mundo.

"El chusco montaje se desmoronó cual castillo de naipes cuando contemplamos una de las fotos remitidas por la Secretaría de Estado de Comunicación, en la cual se ve a una tatuadísima yanquí comerle literalmente el cuello a nuestro JFK". ¿Y qué dijo Begoña? Cuando vuelva duerme en el sofá.