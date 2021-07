Bronca a Casado en 'El Mundo' por permitir la "bajeza fascistoide" contra Abascal

El Mundo

"El PSOE inventa la "España multinivel" para dar "encaje al autogobierno de Cataluña". ¿España multinivel? ¿Pero no habían echado Redodndo?

Al fin, El Mundo se pronuncia sobre "la bajeza" contra Abascal en Ceuta. "Señalamientos como el del Pleno del Ayuntamiento de Ceuta que ha declarado persona non grata a Santiago Abascal debieran repugnar a cualquier demócrata". A cualquier persona decente, lo que pasó en ese pleno es una vergüenza. "Se trata de acciones que no respetan ni la pluralidad política ni la esencia de nuestras libertades. Y es especialmente grave que sean instituciones, en este caso la Asamblea de la ciudad autónoma, las que promuevan y actúen con semejante sectarismo y bajeza moral". Que acusen de fomentar el odio quienes rezuman odio.

"Resulta inconcebible que la moción saliera adelante gracias a la abstención de los diputados del PP y que la dirección nacional del partido no saliera de inmediato a desautorizarles y a desmarcarse de una decisión inadmisible en lo político y disparatada desde un punto de vista estratégico para la formación de Casado que hoy gobierna en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos gracias a Vox y que necesita seguir ensanchando la confluencia en todo el centroderecha si quiere tener opciones reales de desbancar al sanchismo de La Moncloa". Tela las tragaderas de Abascal. El PP se ha pasado de la raya.

"Este tipo de demonización del adversario responde a un concepción totalitaria de la vida pública", la única concepción que tiene la izquierda de la vida pública. "Los populares han sufrido, y siguen sufriendo, estas actitudes abominables. Y por ello se entiende menos que el PP se lavara las manos para permitir que saliera adelante la moción presentada por una diputada del Movimiento por la Dignidad y Ciudadanía -que incluso hizo comparaciones entre Abascal y Hitler que la descalifican para el cargo-, con el respaldo del PSOE". Casado es un cobarde. No merece ni liderar el PP ni llegar a presidente.

Como dice Roselll lo de Ceuta "son hechos de naturaleza fascistoide que contribuyen a dividir a la sociedad y a incitar al odio del que luego la izquierda más sectaria acusa sin cesar a Vox y a todo aquel que no comparta sus postulados. No puede el PP ni confundir su estrategia ni dar estas bazas tan torpes a quienes creen que les va mejor en el fango inmoral del cuanto peor, mejor". España tiene un serio problema con la izquierda. Carecemos de una socialdemocracia europea y moderada, aquí sólo hay una ultra izquierda extremadamente agresiva que no respeta más ideas que las suyas. Y para colmo de males, un jefe de la oposición que no sabe por dónde le vienen los tiros.





El País





"La crisis climática golpea al mundo". "La paradoja del calor extremo: aumentan las temperaturas, pero disminuyen las muertes". Definitivamente a este periódico se le ha ido la pinza.

Elsa García de Blas recompensa a Casado por lo de Abascal en Ceuta. "Tres años de travesía de Casado mirando de reojo a Vox". "Hoy, el PP sigue en la oposición y ha regresado a la línea dura, tras el viaje al centro que tuvo como hito la ruptura con Vox en la moción de censura de octubre del año pasado". Chúpate esa, Casado, te lo mereces por miserable.

El editorial se dedica a vender la memoria histórica o como la llamen ahora y dice que hay un "discurso revisionista". "Avanzan las voces que asumen la tesis franquista de que la guerra civil española no comenzó con un golpe de Estado, sino que fue el gobierno legítimo de la II República el que provocó la contienda". Veamos, lo único que pretende la izquierda con este rollo con Franco es identificar a la derecha, al PP en concreto, con el franquismo, no nos tomen el pelo.





ABC





"Las políticas de Sánchez espantan a los inversores extranjeros". Dice Julián Quirós que el viaje de Pedro por las Américas ha sido un éxito. "El americano medio ha descubierto que tenemos al jefe de Gobierno más guapo del mundo, que hasta se parece a Superman". Y nosotros venga a criticarle, somos más ignorantes.

"Además ha demostrado que sabe fanfarronear en un inglés perfecto para criticar a la oposición mientras tranquiliza a los inversores de que pueden venir tranquilos, porque gobierna él y no la derecha cazurra. Queda una pega, la realidad contable y factual. Desde que Sánchez llegó al Gobierno, los inversores huyen de España". Ellos que pueden.

Ignacio Camacho desenmascara la memoria histórica de Sánchez. Su único propósito es "la estigmatización de la derecha sociológica con el marbete postizo de heredera del franquismo. La abolición del pacto constituyente, el mayor éxito del pasado siglo, para que nuestros hijos revivan el enfrentamiento trincherizo que supieron superar sus abuelos". De eso se trata, nada mas. De identificar cualquier pensamiento que no sea de la extrema izquierda sanchista con el franquismo. No le demos mas vueltas.

La Razón

"Ofensiva contra el Valle de los Caídos: el Gobierno quiere asfixiar económicamente a los benedictinos". Pobres benedictinos.

La guapura de Sánchez sigue dando que hablar. Pedro Narváez dice que "Pedro Sánchez ha encontrado su lugar como mejor reclamo turístico de España. Oigan, otros ni eso. Los guapos, los guapos a rabiar, son españoles, es con lo que se han quedado los medios de EEUU". Algo es algo. No vendrán inversores, pero lo mismo crece el turismo estadounidense en busca de hombres preciosos y hot.

"Sánchez ha hecho un cruce de piernas a lo Sharon Stone con sus no bragas y ha dejado al público con sus instintos básicos fijándose en el parecido a Supermán cuando aquí creíamos que era Pedrín el de Roberto Alcázar por lo de la Memoria Democrática". Es que mira que somos brutos, no valorar que tenemos un presidente cañón.

"Sánchez no ha hecho nada, nada es nada, para salir victorioso de un viaje errático, y sin embargo regresa como un galán por el que no pasa el tiempo, como Máximo Valverde, que también se tiñe. Reconozcamos el mérito. Sánchez es guapo. No ha hecho nada para conseguirlo. Mientras tanto, Joe Biden se mira al espejo cada día. Y no hay manera. Que se opere". Va a ser verdad que no le recibe porque no quiere hacerse una foto con él. Biden y el hermoso Sánchez, no hay color.