Buxadé dice ahora que "romper relaciones con el PP significa que tomamos nota"

El vicepresidente primero de Acción Política de VOX, Jorge Buxadé, ha explicado en una entrevista en Es la Mañana de Federico que su "ruptura" con el PP anunciada este lunes "no significa" que, a partir de ahora, vayan a "votar en contra sistemáticamente" de todas las iniciativas del Partido Popular, sino que "toman nota" de esa abstención de los populares que permitió declarar persona non grata a Santiago Abascal.

"Romper relaciones significa que tomamos nota de ese acto de agresión política que se produce en la Asamblea de Ceuta", ha aseverado. Tras ello, se ha preguntado: "¿Abascal no va a poder ir a Ceuta porque va a provocar cuando pone de manifiesto que ha habido un acto de invasión?"

Andalucía

El dirigente de Vox, eso sí, ha precisado que "Andalucía es un caso particular, al margen de lo de Ceuta. En Andalucía, hemos advertido de que el Gobierno está adoptando decisiones contrarias al pacto con Vox". "Convoque elecciones", le ha pedido al líder de la Junta, el popular Juanma Moreno.

En este sentido, ha insistido también en que "a partir de ahora, nuestras relaciones políticas e institucionales están rotas. ¿Qué vamos a votar ahora todo en contra? No. Vamos a tomar decisiones teniendo en cuenta el interés de los madrileños, los andaluces...", ha explicado.

La relación con Casado

Tras ello, y preguntado por qué sucedería si Pablo Casado rectifica y dice que el PP no se identifica con lo ocurrido en Ceuta, el dirigente de Vox ha asegurado que "hay que reparar ese daño. Un escenario así sería perfecto para esa reparación total, claro". Aunque no se ha mostrado muy confiado en que los populares den marcha atrás.

"Tenemos una forma distinta de hacer política. Imagínense que al director de su medio lo insulta el director de otro medio. ¿Y ustedes se van a comer con él, y jijí jajá? Lo más humano, y es de honra, es que el partido exija una reparación", ha puesto como ejemplo.

Durante la entrevista en esRadio, Buxadé también ha desvelado que, tras la moción de censura presentada por Vox, "no le constan" contactos entre Pablo Casado y Santiago Abascal: "No me consta, Abascal tiene relación fluida con otros líderes del PP pero no con Pablo Casado", ha relatado.