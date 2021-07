Vox obliga al PP a posicionarse: propone revocar la declaración de 'persona non grata' a Abascal

Vox ha registrado este martes una propuesta para revocar la declaración de Santiago Abascal, presidente nacional de la formación, como persona non grata en Ceuta. Tras unos días de polémica, la formación ha informado de esta iniciativa que hará volver a posicionarse al Partido Popular en este asunto.

Cabe recordar que la declaración de Abascal como persona non grata en la ciudad autónoma salió adelante a propuesta del partido promarroquí MDyC y gracias a la abstención del PP. Ahora los populares se ve obligado a posicionarse de nuevo en este sentido.

"Ningún español debe sentirse perseguido"

En un comunicado, desde Vox recuerdan que la decisión de declarar persona non grata a su líder "no se ajusta al sentir de los ceutíes que, libremente, convirtieron a Vox en la primera fuerza política en las últimas elecciones generales".

"Los ceutíes no entenderían que desde nuestras instituciones se señalara a determinadas personas por defender unas ideas", advierte la formación en una nota de prensa enviada a los medios. Además, califican de "cobarde" la declaración de persona non grata y alertan de que "supone la demonización y deshumanización de las ideas expresadas por el líder nacional de VOX y suscritas por 3.657.000 españoles con su voto".

El partido de Abascal defiende también el el escrito que "ningún español debe sentirse intimidado, limitado o perseguido en España y, mucho menos, señalado por las instituciones". "Por ello, Vox tiene claro que debe desterrarse de nuestros parlamentos, asambleas y ayuntamientos la práctica de declarar persona non grata a un español", añaden.

Desde Vox también señalan a los partidos separatistas como los que "han promovido esta innoble práctica" contra los representantes de otras formaciones y "contra aquellos que disentían de sus postulados". "No obstante, VOX defiende que Ceuta es, y debe seguir siendo parte de la patria de cualquier español. Por ello, el partido insta a la Asamblea a seguir procurando que cualquier español pueda decir que esta maravillosa ciudad es su casa", finalizan el comunicado.

Miembros del PP también se muestran contrarios

En este sentido, en las últimas horas, miembros del PP también se han mostrado contrarios a la posibilidad de declarar persona non grata a un representante público. Ha sido el caso del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo que recordaba que él tuvo que asistir a la " declaración de persona non grata de Mariano Rajoy en en el Ayuntamiento de Pontevedra. Y creo que es un error", sentenciaba.

Desde la dirección popular, mientras Pablo Casado mantiene silencio, ha sido Pablo Montesinos el que también ha asegurado este martes que "no les gusta la figura de la persona non grata", pero no ha corregido la decisión tomada por el presidente de Ceuta, el popular Juan Vivas.