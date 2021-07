"El PP de Ceuta se equivocó gravemente: Casado debe coger el móvil y llamar a Abascal"

El Mundo

"El ministerio ni planifica las vacunas ni nos deja planificar". Dice el editorial que "la situación empieza a ser preocupante en muchos hospitales por la quinta ola de la pandemia, que sigue disparada, con cifras de contagio alarmantes que anticipan que en los próximos días por desgracia crecerán todavía más los ingresos. Y ello coincide en el tiempo con el serio problema que representa la ralentización en la llegada de vacunas, algo que ya está generando importantes complicaciones en muchas comunidades autónomas y que impedirá que se cumplan las previsiones de inmunización para las siguientes semanas".

Y como siempre, "nos encontramos una vez más ante el silencio del Gobierno de la nación, que lleva meses instalado en una irresponsable estrategia en la gestión de la pandemia que se traduce en lavarse las manos ante los problemas y en sacar pecho y darse autobombo cuando se produce alguna buena noticia. La cacareada cogestión es en realidad una dejación de funciones del Gobierno".

Y la metedura de pata del PP en Ceuta se complica. "Vox eleva el pulso al PP por Ceuta y congela sus gobiernos". Parece que Abascal se ha hartado de que Casado le trate a coces. Juanma Lamet responsabiliza a Vox y excusa al PP. "El PP no ve rota su relación con Vox pero teme que fuercen elecciones en Andalucía". "La dirección nacional minimiza el órdago de Santiago Abascal y cree que intenta desviar el foco de los sondeos electorales", dice Lamet. ¿El órdago de Abascal? Lamet, que al que han pisoteado e insultado es a Abascal.

"Vox ha dado por rotas las relaciones con el PP justo cuando las encuestas, volteadas por el efecto Murcia, sitúan a Pablo Casado entre 15 y 19 puntos por delante de Santiago Abascal. Y ambas cosas son indisociables". "También es verdad que no hay ni un mes sin su órdago de Vox al PP". Tampoco hay un mes sin que el PP insulte a Vox y en particular a Abascal. Pero da la impresión de que Lamet no se enteró de lo que pasó en Ceuta. Verás, declararon a Abascal persona non grata con el apoyo del PP por unas simples declaraciones. Le compararon con Hitler y una tía que tiene cuatro votos en Ceuta le acusó de fomentar odio cuando ella rezuma odio. Y el PP tan contento. Si el PP no quiere el apoyo de Vox que lo diga y santas pascuas, pero no se puede estar en misa y repicando. Sánchez llena de mimos a sus socios ultrarradicales de Podemos, a los golpistas de ERC y a los etarras de Bildu.

"Ocurre que esta vez Vox sí tiene un argumento muy directo para quejarse: la abstención de los populares ante la declaración de Abascal como persona non grata en la Asamblea de Ceuta. Hace casus belli y amenaza la gobernabilidad de Andalucía y los presupuestos de la Comunidad de Madrid, y da por volados los puentes nacionales entre ambas fuerzas (¿pero no estaban derruidos desde la moción a Pedro Sánchez, en octubre?)". Qué mala baba. Abascal se tragó los insultos de Casado para no entregar los gobiernos a la izquierda. Y en lugar de agradecerle el gesto la prensa de derechas se mofa de él.

El País

"España se sitúa a la cabeza en la carrera de vacunación". Chungo, si El País dice esto es que vamos fatal. "El PP respalda a su líder en Ceuta tras el anuncio de ruptura de Vox". Pues a apechugar con las consecuencias. "El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), no está dispuesto a rectificar nada sus opiniones, muy críticas, contra la actitud "incendiaria" del líder de Vox, Santiago Abascal, especialmente sobre la población musulmana de la ciudad autónoma".

"La amenaza de ruptura de Vox a la hora de votar contra algunas leyes o proyectos en las autonomías o capitales en las que sostiene gobiernos del PP, como Andalucía o Madrid, no llegaría al extremo de respaldar mociones de censura de partidos de izquierda". Pues en Madrid no, Ayuso ha tenido la inteligencia de no insultar a los que le dan sus votos para presidir la región, pero en Andalucía lo mismo no vendría mal darle una lección de humildad a Casado. Hay cosas que no se pueden permitir.

ABC

"La derecha se rompe con las encuestas a favor". A ABC sólo le importa que Casado llegue a Moncloa como sea.

"La declaración como persona non grata de Santiago Abascal en Ceuta el viernes pasado, que salió adelante con la abstención del PP, está siendo utilizado por Vox para cargar las tintas contra el líder de la oposición, Pablo Casado, en un momento de crecimiento del PP". Tontunas de Abascal, Casado permite que le nombren persona non grata, que le comparen con Hitler, pero hay que tragar para que el niñato llegue a la Moncloa.

Dice el editorial con más cara que espalda que "Vox reclama adhesiones inquebrantables". Perdona, el que reclama adhesiones inquebrantables es el PP, que les exigen sus apoyos mientras les insultan a diario con el chantaje de que o les dan sus votos o gobierna la izquierda. Lo de Ceuta es la gota que colma el vaso.

"Los dos se equivocan de enemigo". No, perdón, es Casado el que se equivoca de enemigo para que El País y La Sexta le den palmaditas en la espalda. Vivas, en concreto, ha recibido grandes halagos de Ferreras.

"No han aprendido aún la lección de que con Pedro Sánchez en la Moncloa no sirve de nada anularse mutuamente y en realidad están provocando alargar su estancia en el poder". Sánchez es una desgracia, pero Casado tiene un comportamiento que hace dudar de que sea mejor que Sánchez.

"El PP no debió abstenerse, porque es un grave error táctico y porque es una indignidad democrática declarar persona non grata a un dirigente político", dice con un poco de cordura. "Pero Vox no debe incurrir en provocaciones sobreactuadas". ¿Sobreactuadas? ¿Alguien de ABC escuchó lo que se dijo en ese pleno? "La derecha debería aprender de la izquierda, que siempre simula estar a garrotazos pero al final le une su desprecio al contrario". Eso es lo que tiene que aprender Casado de una puñetera vez. No tiene que ser Vox, pero tiene que dejar de meterles el dedo en el ojo continuamente.

Julián Quirós da un puñetazo en la mesa. "Pablo Casado debe coger el móvil y llamar a Santiago Abascal". "El PP de Ceuta se equivocó gravemente al abstenerse en la declaración de persona non grata al líder de Vox, algo inaceptable en democracia, pero no se resuelve con una reacción despechada de señorita ofendida. Tienen que hablar, hay mucho en juego". Pues que pida perdón el PP. Es lo menos que se le puede exigir.

José F. Peláez dice que "la realidad es que Vox rompe relaciones con el PP porque no les interesa tenerlas, pero, aún siendo conscientes de ello, el PP no se cansa de darles balones de oxígeno con errores constantes". "Vox escenifica esta crisis para poder revertir la caída en picado que le dan las encuestas". Vamos, que la crisis la ha provocado Vox.

"Da igual que desde Génova hayan admitido que fue un error, que, por cierto, lo es, y van unos cuantos seguidos". Pues cuando se comete un error se rectifica.

"Que el mismo partido que promovió una moción para declarar persona non grata a Page sobreactúe ahora esta indignación beaturrona, recuerda a lo de '¡qué escándalo, en este local se juega!', que decía el capitán Renault en Casablanca". Eso es falso. Como explicó claramente Alicia González en LD el pasado domingo, "no fue Vox quien anunció esta iniciativa sino los diputados díscolos de la formación que fueron expulsados del partido unos meses antes, en junio de 2020". Peláez, infórmate mejor.

"Algunos en el PP aún no se han enterado de esto y siguen intentado fingir que se pueden dar pactos contra natura y gobernar España con Vox. No, no se puede. Casado sabe que no puede tener a Vox en el gobierno y, lo que es peor, Vox también lo sabe", dice Peláez. No los tiene en ningún gobierno, al contrario que Sánchez, que ha dado varios ministerios a la ultraizquierda radical de Podemos.

"El problema aquí, hablemos claro de una vez, no es Abascal. Abascal puede pecar en ocasiones de formas populistas y de un exceso de simplificación, pero sabe de qué va esto, no es tonto y, sobre todo, se ha dejado la vida luchando por la libertad en el País Vasco y eso nunca lo olvidaremos. El problema es que Abascal no controla su partido", "una coalición de mucha gente decente con algunos Caballos de Troya radicales y malintencionados. Estos últimos son los que imposibilitan cualquier posible acuerdo con el PP y llevan al borde del abismo a Abascal". Vale, eso es verdad, pero a quien han declarado persona non grata ha sido a Abascal, a quien Casado acusó de chapotear en la sangre de las víctimas de ETA fue a Abascal. ¿Tan difícil es pedir disculpas?

Rosa Belmonte dice que Andrea Levy desautorizó a Vivas. ¿Levy? ¿Es que Casado no tiene boca? "Vivas no llamó a Génova para ese disparate de abstención y cree que fue una decisión responsable". "Casado está en Colombia, pero Teodoro tendría que haber salido de inmediato a desautorizar lo de Ceuta. El PP no puede ir en pantalón corto. Ni parecer indeciso con algo tan grave". Ah, que Casado está en Colombia, claro, y allí no hay medios de comunicación, ni funciona Twitter, ni hay teléfono ni wasap.

La Razón

"La estabilidad de los gobiernos del PP en peligro por el órdago de Vox". No, por la coz a Abascal en Ceuta (otra coz). "Dentro del PP defienden que Génova debe medir bien el coste de ceder en el pulso de Vox. Y que la alternativa es dejarles que asuman el coste de su órdago y decidan en qué concretan esa ruptura de relaciones. Para Vox, no apoyar las políticas de los gobiernos autonómicos del PP implica posicionarse del lado de la izquierda, una situación complicada porque tampoco su electorado comprendería esta actitud", dice Carmen Morodo. El eterno chantaje a Vox. Al PP no se le exige que se pliegue a Vox, sino que deje de maltratarlos. Hay una diferencia.

Marhuenda está harto. "Las relaciones entre el PP y Vox son más propias, dicho irónicamente, del diván de un psicólogo o psiquiatra. En lugar de entenderse y pactar los disensos, es decir, buscar el buen rollito, están ocupados en darse mamporros para mayor satisfacción de la izquierda política y mediática. En esta ocasión, ni siquiera me importa el tema, la razón está del lado de Vox, porque el PP nunca podía aceptar, por acción o por omisión, que Abascal fuera declarado persona non grata. Es un enorme despropósito, pero los populares ceutíes decidieron hacer el ridículo y se abstuvieron". "Es todo tan absurdo y delirante que causa bochorno que el PP cometa este tipo de errores contra un partido, que también hace de las suyas, pero con el que está condenado a entenderse". Es inexplicable que el PP se haya metido en este jardín. Y demonizar a Vox es llenarle el saco de votos, parece mentira que Casado no lo entienda.