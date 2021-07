Cinco días después de que la Asamblea de Ceuta declarase persona non grata a Santiago Abascal gracias a la abstención del Partido Popular, continúa la polémica entre la formación de Pablo Casado y Vox.

Este miércoles, ha sido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el que se ha pronunciado sobre este asunto en una entrevista en Antena 3 en la que ha lanzado un aviso a Vox: "Si se ponen dificultades a los gobiernos de libertad", de aquellos lugares en los que el PP necesita el apoyo de los de Abascal, "tendrán que ser esos partidos los que respondan por las dificultades que pongan. Si Vox pone en dificultades a algún gobierno, tendrá que explicar a los ciudadanos por qué lo hace", ha insistido.

Además, Egea ha preguntado al partido de Santiago Abascal si "la discusión" de PP y Vox en Ceuta "puede tener consecuencias en los autónomos de la Comunidad de Madrid o en las personas que crean riqueza en Andalucía".

No aclaran cuál será su postura

Por otro lado, García Egea no ha aclarado en esta entrevista si el PP mantendrá su abstención cuando se vote la revocación de la declaración de persona non grata a Abascal, como pide Vox. Una propuesta que, previsiblemente, se debatirá en septiembre ya que la Asamblea de Ceuta rechazó este martes llevarla de forma de urgente al pleno de este miércoles.

Lo que sí que ha hecho García Egea en esta entrevista ha sido volver a mostrar su apoyo a su líder en la ciudad autónoma, Juan Vivas. "No se puede votar a favor de las personas non gratas pero, a veces, los partidos utilizan esto para hacer daño político. Nosotros, con esa abstención, dejamos claro que no queríamos participar de este circo".

El número dos del PP también se ha quejado de que "se han dicho cosas peores del PP y de dirigentes del PP por parte de todo tipo de partidos, y nosotros no hemos puesto el grito en el cielo, ni hemos roto relaciones", ha exclamado, para añadir que el propio Vivas ha recibido "palabras gruesas" por parte de Vox como que él y sus diputados son "promarroquíes".