Olona: el PP debería asumir que "el Gobierno será con Vox o no será"

La secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha advertido este miércoles de que el PP debería asumir que en las próximas citas electorales el Gobierno, tanto de la nación como el andaluz, "será con Vox o no será" para el partido que lidera Pablo Casado.

Tras una visita al centro de Formación de Navantia, en San Fernando (Cádiz), dentro de una gira que representantes parlamentarios de Vox realizan a la provincia, Macarena Olona ha indicado que este martes el PP en Ceuta "bloqueó" la posibilidad de que se tramitara una moción de Vox para "dejar sin efecto" la "ignominiosa" e "indecente" declaración de persona non grata en la ciudad autónoma del presidente de su partido, Santiago Abascal.

"Es el PP quien ha roto con Vox", ha insistido para subrayar después que "en tanto no rectifique el PP", donde el partido que lidera Pablo Casado tenía "una mano tendida y un socio leal" para permitir la gobernabilidad "van a encontrar a un mismo partido, el de siempre, que únicamente tomará sus decisiones atendiendo al interés de los ciudadanos".

"Desde luego lo que no tendremos es una negociación previa. No tendrán una sonrisa por nuestra parte, una mano tendida como han tenido hasta ahora, en tanto en cuanto no rectifiquen", ha insistido.

La secretaria general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, ha reiterado que su grupo exige un adelanto electoral en Andalucía "porque entendemos que el señor Juanma Moreno está fiando la suerte de todos los andaluces a un partido que si algo ha demostrado es que no es fiable, como es Ciudadanos, que hace escasos días ha entregado la alcaldía de Granada al PSOE".

Para Olona el presidente andaluz no convoca las elecciones en Andalucía "por puro cálculo electoralista, esperando el momento que mejor le vengan las encuestas al PP" y porque está "con mucho miedo, mirando por el retrovisor" el resultado que pudiera tener Vox.

Olona ha aconsejado al PP que empiece a "asumir que el bipartidismo ha muerto, y que el Gobierno será con Vox o no será para el PP" y "hablamos del Gobierno de la nación y por supuesto del de Andalucía".

La diputada ha indicado que le sorprende que el PP dirija "sus ataques más vehementes hacia nosotros, cuando ha tenido otros socios, como Ciudadanos, por los que se han dejado hasta abofetear públicamente".