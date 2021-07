Vox insiste en calificar de promarroquíes a los diputados de los partidos musulmanes de Ceuta

La Asamblea de Ceuta sigue viviendo en su particular día de la marmota. Un día más, y ya son demasiados, la actualidad ha girado en torno a la supuesta promarroquinidad de los diputados que forman parte de los partidos musulmanes locales: la coalición Caballas y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). Y las posiciones siguen sin cambiar, cada parte sigue defendiendo exactamente los mismos planteamientos.

El portavoz de Vox en la ciudad autónoma, Carlos Verdejo, ha insistido este miércoles en tildar de promarroquíes a los representantes musulmanes de "quintacolumnistas, promarroquíes y marroquinizadores", unas palabras prácticamente iguales a las que provocaron que el líder nacional de su partido, Santiago Abascal, fuera nombrado persona non grata durante la sesión del pasado viernes.

La vicepresidenta de la Asamblea ceutí, Cristina Pérez (PSOE), que ejercía en esos momentos la presidencia ante la ausencia del titular, el popular Juan Jesús Vivas, ha pedido que se elimine del acta de la sesión estas palabras, siguiendo así la moda que se está imponiendo en el Congreso de los Diputados y en otros parlamentos locales de borrar los hechos que no les gustan como si nunca hubieran pasado, lo que supone una falsificación de la historia.

Una petición que ha contado con la oposición rotunda de Verdejo, que ha pedido que "no se manipule el acta" y se ha amparado en la "libertad de expresión". También ha asegurado que repetirá estos calificativos en más ocasiones. Unos calificativos que iban dirigidos, exactamente, a Fátima Hamed y Yussef Mebroud, diputados de MDyC, y a Mohamed Alí, único parlamentario de Caballas.

Durante el cruce de acusaciones, Yussef Mebroud ha recordado a Verdejo que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido declarado "persona non grata", que "lo será hasta nueva orden" y que puede llegar a ser "non grato al cuadrado".

La revocación del nombramiento

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado este miércoles que no hay "ningún problema" en volver a debatir en la Asamblea de la ciudad autónoma la declaración de "persona non grata" del líder de Vox, Santiago Abascal, y ha justificado que no se incluyera en el pleno de hoy por un supuesto "impedimento legal".

En declaraciones a la Cadena Ser, ha afirmado que la no incorporación al orden del día del pleno de este miércoles de la iniciativa de Vox para revocar la declaración de persona non grata se ha debido a que "el reglamento no contempla la posibilidad de presentar mociones de urgencia una vez que el pleno está convocado y tiene fijado los distintos puntos del orden del día".

Vivas ha insistido en que esta iniciativa se puede incorporar a la próxima sesión plenaria -que sería en el mes de septiembre- "porque no hay ninguna voluntad por parte de la Asamblea de que este asunto no se debata", aunque no ha adelantado el sentido del voto de los populares, después de la abstención de la sesión del pasado viernes.