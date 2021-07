'ABC' discrepa de Sostres "sobre Vox, los asesinos a sueldo de Casado, o los españoles provincianos"

Salvador Sostres. | TV

El Mundo

"El Gobierno amenaza con quitar fondos a las comunidades autónomas críticas con el reparto". Puf, a Madrid no llega un pavo. Mientras no nos robe, como quiere Ximo Puig.

Editorial sobre la "tomadura de pelo" de la conferencia de presidentes, cuyo único objetivo "es que el inquilino de la Moncloa se haga otra foto propagandística con la que terminar el curso político".

"El malestar no ha dejado de crecer entre los máximos responsables territoriales desde que fueron citados". Y ya lo último es la cara dura de Urkullu, que puso precio a su presencia. ¿Es que los del PNV no saben hacer nada sin pasar por caja? "Urkullu no confirmó hasta ayer su asistencia, tras varios días insinuando que imitaría al president catalán y boicotearía la reunión. El vasco dio su brazo a torcer después de garantizarse que, deprisa y corriendo, el Gobierno le va a conceder hoy el traspaso de tres nuevos impuestos a las Haciendas forales y la aprobación de un techo de gasto para Euskadi bien ventajoso. Caras nos salen a todos los españoles estas cumbres si en cada una Urkullu se lleva su buena mordida". El PNV siempre nos sale carísimo.

"Sánchez pretende presionarles con el as en la manga de los fondos europeos para que le respalden en su estrategia de recuperación económica, y desactivar así la pujanza de la oposición. Nada bueno puede esperarse de quien va tan de sobrado". Nada puede esperase del chulo de Moncloa.

El País

"El PP desprecia la Conferencia de Presidentes y la tilda de fraude". A El País se le olvida comentar que lo mismo dijo Urkullu hasta que Sánchez sacó la cartera. Este folletín sanchista tampoco parece que vaya a dar un giro con Pepa Bueno.

Dice Javier Casqueiro, uno de los periodistas más destacados de la corte de Sánchez, que "el Gobierno se escuda en ese carácter extraordinario de la cita para no haber cumplido alguno de los ritos de la convocatoria, pero en cualquier caso le concede la máxima relevancia, tanto por el asunto de los millonarios fondos europeos para la reconstrucción, como por la situación de la quinta ola de la pandemia". Casqueiro critica a Ayuso, a Cuca Gamarra, a López Miras, a Feijóo, pero no le dedica ni una palabrita ni a Aragonès ni a Urkullu. ¿Se puede caer más bajo?

Josep Ramoneda se dedica a arremeter contra todos los órganos constitucionales, en especial contra la justicia. "Después del espectáculo, más propio de una comisión parlamentaria que de un tribunal, que ha dado el Constitucional a propósito del estado de alarma, sólo el que no quiera ver, el que prefiera negar la evidencia antes que afrontarla, podrá seguir rechazando que estamos ante una seria crisis institucional y que es hora ya de reconocerla y obrar en consecuencia". ¿Quiere El País cargarse el Constitucional? ¿Meter en la cárcel a los jueces que no se sometan a Sánchez, tal vez?

"En pocos días, se han acumulado los ejemplos: desde el Consejo General del Poder Judicial, que resiste estoicamente a su caducidad, hasta la apabullante ceremonia del Tribunal de Cuentas y los avales exigidos por los gastos del Diplocat. Es el problema de la politización de la justicia y de la judicialización de la política". ¿Quiere acabar también con CGPJ y el Trinbunal de Cuentas porque se resiste a que los golpistas se vayan de rositas también en la malversación de fondos?

"¿Es tan difícil reconocer que con el paso de los años las instituciones surgidas de la Constitución del 78 han sufrido un desgaste importante que afecta a su autoridad y que sería razonable renovarlas y reformarlas? Con la derecha en plantón no hay reforma institucional posible. Sólo si la mayoría actual se consolidase y la derecha viera perdedora su estrategia habría alguna posibilidad de abrir la vía de las reformas pendientes. Pero para ello, la izquierda tiene que perder el miedo a hablar de los cambios necesarios". ¿Propone Ramoneda un golpe de Estado? El País empieza a ser un peligro real para la democracia.

ABC

"Las regiones reclaman más iniciativa ante la inacción del Gobierno ante la quinta ola". "Hace ya mucho tiempo, desde que finalizó el segundo estado de alarma, que Pedro Sánchez decidió que sus ministros, o él mismo, solo hablarían del coronavirus para dar buenas noticias", dice el editorial. "Sánchez solo habla de la transmisión del virus si es para sacar pecho sobre un proceso de vacunación que sigue sufriendo carencias importantes". "La respuesta del Gobierno al debate sobre si fue un error suavizar el uso de las mascarillas, sobre los agravios entre unos ciudadanos y otros, o sobre el alcance real de los toques de queda o el pasaporte covid, es atacar a los magistrados que dictan sentencias desfavorables para Sánchez". Para eso tiene una legión de periodistas a su servicio.

Julián Quirós, director de ABC, ha querido responder a la columna de ayer de Sostres en la que despreciaba a la derecha por provinciana, atacaba a Rosa Díez y pedía a Casado que sometiera a Abascal. "Sostres escribe en ABC pero ABC no es Sostres". "Sostres no es ABC sino una firma de ABC y por eso Salvador podía apuntar ayer sus provocaciones contra los editoriales del periódico, los artículos de otros colegas e incluso contra las opiniones del director".

"Lo que dice sobre Vox, o los asesinos a sueldo de Casado, o los españoles provincianos, hay que tomarlo como lo que es. Palabra de Sostres. Y ABC discrepa".

La Razón

"Chantaje de Hacienda a las comunidades: condiciona el pago de 3.000 millones a los nuevos Presupuestos". Dice el editorial que al calor de la relajación del control del déficit fiscal establecido por la Comisión Europea, los ciudadanos españoles asistimos, anuncio tras anuncio gubernamental, a lo que puede convertirse en un festival de gasto público, que, al final, deberá cubrirse a base de deuda. Frente al optimismo del Gobierno en un próximo final de la pandemia, que traerá, junto con los fondos europeos, la mayor recaudación de la historia para las arcas del Estado, no estaría de más un mayor control del destino de unos impuestos que ya sitúan a los contribuyentes españoles a la cabeza del esfuerzo fiscal en Europa, con una previsiones presupuestarias más ajustadas al principio de precaución". Ni lo sueñes, esto es jauja.