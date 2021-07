Sánchez: "España tiene la medalla de oro en vacunación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de haber cumplido el 94% de sus compromisos en su discurso de investidura.

"España es el país a la vanguardia en la rendición de cuentas", ha dicho. "A pesar del tiempo excepcional que vivimos, el gobierno avanza en su hoja de ruta y cumple con sus compromisos. Ese el momento en el que cada uno debe decidir si avanzar o bloquear hacia un futuro mejor, si alguien desea instalarse en la confrontación no van a encontrar al gobierno de España".

Según Sánchez, "la mayoría de la sociedad quiere trabajar por la esperanza y no instalarse en la parálisis y el rencor". Todo lo conseguido ha sido "gracias al diálogo y al acuerdo entre muchos. La unidad de todos es fundamental".

Sánchez ha presumido de haber superado el 55% de la población vacunada. "España tiene la medalla de oro en vacunación". También ha anunciado la prórroga de los ERTE hasta el 31 de octubre.

"Estamos a punto de superar un ciclo de nuestra historia que ha cambiado nuestras vidas para siempre. Nunca olvidaremos lo que ha sucedido ni cómo lo hemos superado. El esfuerzo conjunto de la sociedad nos ha hecho llegar hasta aquí y ahora se abre un nuevo capítulo. Ahora se abre la oportunidad de recoger los frutos del esfuerzo y una etapa de recuperación. Somo líderes en vacunación y en recuperación económica".

Sobre la renovación de los órganos constitucionales, "no depende del gobierno, sino del PP".

En cuanto a la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma, "la acatamos pero no la compartimos".

Críticas a la Conferencia de Presidentes

Preguntado por las críticas a la Conferencia de Presidentes, Sánchez ha dicho que "hay sobrados motivos para celebrar estos espacios de encuentros", dice Sánchez, que pide al PP que se utilicen "para que nos encontremos".

"Esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones. Juntos la hemos vivido y hay que convertir este espacio en un foro abierto y no en una confrontación partidista". "Una oposición destructiva no tiene lugar". "Nosotros no nos vamos a quedar anclados en la crispación".

"Estamos haciendo las cosas bien, más allá del ruido partidista. Tenemos que dialogar sobre temas muy importantes en la Conferencia de Presidentes", como los fondos europeos o la vacunación. "El diálogo por sí mismo es un valor". "Lamento que la voz de Cataluña no esté presente en esta conferencia".