Yolanda Díaz se reúne con EH Bildu en una cita que no estaba en la agenda de Moncloa

La sede del Ministerio de Trabajo ha sido este miércoles el escenario de un encuentro del que nadie tenía conocimiento y que ha tenido dos protagonistas muy relevantes. Por un lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y responsable de esta cartera, Yolanda Díaz, actual líder de la parte gubernamental de Unidas Podemos. Por el otro, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua.

Una cita de la que no había previsión. La agenda oficial del Gobierno que distribuye el Palacio de La Moncloa no incluía ningún acto oficial para la número tres del Ejecutivo. Salta de la vicepresidenta primera a la tercera. Tampoco figuraba este encuentro en la agenda oficial de Yolanda Díaz en la propia web del Ministerio de Trabajo, donde se ha producido el mencionado encuentro.

La agenda de La Moncloa no incluía actos de Yolanda Díaz

Las razones por las que no figuraba en la agenda se desconocen. No se sabe si Yolanda Díaz ha preferido ocultar a sus compañeros de Gobierno una cita tan polémica. O si, por el contrario, el equipo de Pedro Sánchez estaba advertido del encuentro y decidió de manera consciente no publicitarlo en la agenda pública del Ejecutivo para no dar munición a aquellos que le acusan de llegar a acuerdo velados con la coalición que integra a los herederos de Batasuna-ETA.

Díaz, sin actos también en la agenda del Ministerio de Trabajo

Lo que sí está claro es que este encuentro no publicitado se ha producido poco después de que el Ministerio del Interior informara este miércoles a las víctimas del terrorismo del tradicional acercamiento de etarras a prisiones próximas al País Vasco y Navarra que se vienen haciendo prácticamente cada semana desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de La Moncloa, y que es parte del pago política por sus investiduras y el apoyo a los últimos presupuestos generales.

Lo único que se sabe de este encuentro es lo que han filtrado desde EH Bildu, pues el Gobierno ha guardado total silencio. La coalición que integra a los herederos de Batasuna-ETA ha asegurado que el encuentro se ha producido para "abordar los principales retos políticos de los próximos meses" y que trabajan "sin descanso para cumplir los acuerdos alcanzados y la derogación de la reforma laboral sea realidad cuanto antes".