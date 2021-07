Frente común de los barones del PP para denunciar el "paripé" y el "chantaje" de la Conferencia de Presidentes

Los barones del Partido Popular harán este viernes un frente común en Salamanca para denunciar el "chantaje" al que les quiere someter el Gobierno de Pedro Sánchez. En la ciudad del Tormes se celebra la XXIV Conferencia de Presidentes, que ha sido inaugurada por el rey Felipe VI.

A la cita no asiste el separatista Pere Aragonès, que sí que se reunirá de forma bilateral el próximo lunes con Pedro Sánchez. Un beneficio que también será criticado por los dirigentes populares.

Aplausos a Ayuso

Desde su llegada a la Plaza Mayor de Salamanca, los barones del PP han dejado claro que consideran este encuentro un "paripé". Por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido recibida entre aplausos, ha explicado que tiene "pocas perspectivas positivas": "Siempre hay trato preferente para las comunidades desleales con España", ha asegurado.

La dirigente madrileña, que denunciará el "chantaje" que supone que el Ejecutivo exija a las CCAA apoyar el reparto de las ayudas para acceder a ellas, ha aseverado: "Se viene con pocas perspectivas positivas, pero hay que intentar hasta el final escuchar a otros presidentes y defender los intereses de tu comunidad y la de todos. Porque yo no vengo solo representando a Madrid. Me importa lo que ocurre en toda España".

Ayuso también ha aseverado que "hay trato preferente para las comunidades insolidarias y desleales con España. Las que más aportamos, las que siempre estamos ahí normalmente nunca somos escuchadas. Es más, siempre en el contexto de la Conferencia de Presidentes perdemos mucho más dinero y se nos escucha todavía menos".

Vacunas

En las últimas horas, el gallego Alberto Núñez Feijóo también se ha mostrado molesto con la convocatoria en la que pondrá de manifiesto que el gobierno "se borra" cuando hay problemas, mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afeará también el "paripé" de la cita.

Mientras, el presidente murciano, López Miras, recordará que "no va el representante catalán y no pasa nada porque le pondrán una mesa para el solo" el próximo lunes. También preguntará al Gobierno si "habrá de una vez cogobernanza" o si van "a hacer algo para que lleguen más vacunas" a las CCAA. Eso sí, los barones populares no tienen muchas esperanzas de encontrar respuestas a esos asuntos. "Nos haremos una foto, y Sánchez a seguir de vacaciones", lamentan.