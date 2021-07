Rosa Díez: "No tendríamos democracia si los Abascal se hubieran ido del País Vasco al declararlos personas non gratas"

Rosa Díez ha comentado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico la semana tan intensa que hemos vivido políticamente. En primer lugar Rosa Díez ha querido señalar los "logros" del viaje "de recreo pagado por todos los españoles" de Pedro Sánchez a EEUU. Tan sólo "tres días después de decir Sánchez en una una emisora de segunda regional que quería que los españoles le recordaran como el gran gestor de la pandemia, tan sólo tres días después el gobierno de Biden recomienda a sus ciudadanos no viajar a España".

A ello se suma la llamada del responsable de Exteriores norteamericano a su homólogo español para "recordarle la obligación de España con defender los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua". Esas son "las medallas de oro de Sánchez en EEUU".

Al medallero particular de Pedro Sánchez también habría que sumar, ha enumerado Rosa Díez, "medallas de oro en muertos por la covid, sanitarios infectados y en apoyo a dictaduras como Cuba".

En su lugar Pedro Sánchez ha salido este jueves a "presumir" de su gestión, "ha pasado de los Nodos del caudillo y del Aló Presidente de Venezuela a sus comparecencias donde sale a presumir". Es una escenografía que demuestra que "el fantasma de la Moncloa no era Iván Redondo sino Pedro Sánchez", más preocupado del marketing que de la política real. En este sentido ha señalado Rosa Díez que la Conferencia de Presidentes "ya tiene el acta de la reunión escrita antes de empezar y Sánchez su verborrea posterior ensayada".

Entretanto, la mayoría de los medios de comunicación en España no ponen en evidencia a Pedro Sánchez porque "tras unos cuantos años con este gobierno social-comunista, y los que le precedieron del PSOE y la dejación de los del PP, existe una inmensa mayoría de medios que son concertados, dependen del dinero que les da el Gobierno de España y están a la voz de su amo".

Reprobación de Abascal en Ceuta

También ha querido pronunciarse Rosa Díez sobre la "infame y aberrante" declaración de Santiago Abascal como persona non grata en Ceuta. "No se puede permitir que el PSOE, el partido del gobierno de España, declare persona non grata a un ciudadano español" lo que implica la intención de "excluirlo y expulsarlo de su país". Para colmo, ha recordado Díez, "Abascal fue elegido como la persona preferida por los ceutíes porque Vox fue el partido más votado en Ceuta", es decir, "los resentidos que perdieron las elecciones se atreven a declarar a Abascal persona non grata".

Como ha ocurrido numerosas veces en la historia de la humanidad, "primero te señalan, luego te excluyen y, por último, si pueden te echan del trabajo y de tu tierra, el señalamiento siempre ha precedido el exterminio". No obstante, Rosa Díez ha querido subrayar que "me da más miedo los que callan que quienes actúan de cara, esa buena gente que busca disculpas al señalamiento de Santiago Abascal".

A todos ellos les ha recordado que "si los buenos vascos como la familia Abascal se hubieran ido del País Vasco cuando les señalaron por primera vez, les persiguieron y les amenazaron por defender las libertades y la Constitución, hoy no habría democracia". Hay que "recordárselo a todos, vivimos en democracia porque no se fueron, porque trabajaron para construir la democracia". Por todo ello, "estoy del lado de Abascal y enfrente de quienes le han declarado persona non grata en Ceuta, por principio democrático y porque es una aberración".