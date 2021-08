Ayuso, sobre la cita del Gobierno con los separatistas: "Es la tiranía de las minorías. Va en detrimento de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado este lunes que "cada concesión que se les da" a los separatistas "siempre es en detrimento de España. Esta es la tiranía de las minorías". Lo hace a unas horas de que se reúna la "comisión bilateral" Estado y Generalidad -en la que estarán la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consejera de Presidencia catalana, Laura Vilagrà- y a la espera de que se produzca un encuentro en septiembre de Pedro Sánchez y Pere Aragonès.

"Yo creo que todo el mundo sabe desde hace años que hay una hoja de ruta, que hay un camino emprendido por parte de los independentistas que se ha acelerado en los últimos años y, por tanto, cada concesión que se les da siempre es en detrimento de España", ha resumido Ayuso en una entrevista en Telecinco.

"Es la tiranía de las minorías", ha sentenciado la dirigente madrileña que ha recordado que los separatistas "han sido partidos políticos que han sido fundamentales al final para grandes gobiernos en España y a lo largo de los años se les ha ido concediendo todo tipo de privilegios y esto se nos ha vuelto en contra y es un error de absolutamente todos, que nunca tendría que haber sucedido", ha reconocido. "Desde luego, lo que tenemos que buscar son políticas en el sentido contrario", ha insistido.

La presidenta madrileña se ha mostrado contraria a las concesiones porque "no puede ser que al final ellos pretendan controlar el Aeropuerto del Prat, el Seprona y no digamos la Agencia de Protección de Datos, es decir, los datos personales de todos los catalanes en manos de aquellos que no dudarían en cometer cualquier tipo de ilegalidad para seguir aumentando ese proyecto independentista que es absolutamente ilegal".

"No puede ser que una comunidad autónoma decide secuestrarla contra la soberanía del pueblo español recogida en nuestra Constitución. Todo lo que está ocurriendo es insensato, así que espero que aprendamos la lección y sepamos que de esta reunión es lo único que puede salir es un Estado cada vez más debilitado en manos de aquellos que lo quieren dirigir de una manera totalitaria", ha resumido.

"Alimentando un sentimiento de agravio contra Madrid"

Ayuso ha explicado también que en esa última Conferencia de Presidentes del pasado viernes en Salamanca, vio que algunos presidentes socialistas están "alimentando un sentimiento de agravio contra Madrid y acusaciones contra su política fiscal". "Dentro de nuestras competencias, lo que nosotros hemos decidido es que haya más puestos de trabajo pero pagando menos impuesto y esto a algunos socialistas no les gusta".

En la la gestión del reparto de fondos, Ayuso ha explicado que en comparación con otros países, la gestión de las CCAA "no tiene nada que ver". "En Francia, han hecho comités de trabajo para juntos decidirlo, aquí nos enteramos un año y medio mas tarde", ha criticado al Gobierno.

Sobre la situación de la pandemia en la CAM, Ayuso ha reclamado al Gobierno "más vacunas" ya que las prometidas por el Gobierno el pasado viernes "a Madrid le duran solo tres días", y ha explicado que la región mantendrá las medidas actuales en vigor "ya que estamos experimentando un descenso en el pico, y esperamos que lo haga más".

Certificado Covid

La presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha mostrado favorable a analizar la posibilidad de implantar la exigencia de disponer del certificado Covid para poder acceder a determinados espacios públicos, como bares y restaurantes.

"Yo creo que esto, en cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados al que todavía no hemos llegado, habrá que estudiarlo nuevamente. Habría que empezar a estudiar qué personas siendo negativas y, sobre todo, aquellas que están vacunadas empiezan a tener una cierta vida normal", ha asegurado.