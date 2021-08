"¿Es usted Pedro, el mentiroso?": "Sánchez vive metido en una burbuja y ha perdido la calle"

El Mundo

"El Gobierno entierra la sentencia que garantiza un 25% de castellano en las escuelas de Cataluña". "Siete meses ha tardado Moncloa en contestar a la Comisión de Peticiones que instaba al Ejecutivo a actuar en consecuencia con la sentencia del TSJC. Y lo hace afirmando que carece de competencias para garantizar la enseñanza en castellano", se queja el editorial.

"El Gobierno da por caducada la contundencia inapelable de la cifra establecida por la Justicia y la cambia por «una valoración flexible». Es decir, ningunea a los tribunales para preservar el poder que le da el separatismo. Es el círculo vicioso del nacionalismo aliado con el socialismo". Este Gobierno, el de Rajoy, el de Aznar. Eso lo han hecho todos los gobiernos.

También se indigna El Mundo por la reunión celebrada ayer entre el Gobierno y el Govern porque "representa para el separatismo un triunfo simbólico: la evidencia de una relación bilateral entre el equipo de Aragonès y el de Sánchez como la que en diplomacia mantienen dos Estados en pie de igualdad".

"Pero no se trata únicamente de una victoria simbólica. La delegación de la Generalitat acudió a Moncloa como el nacionalismo ha acudido siempre: a llenar las alforjas de privilegios". Bueno, en eso hacen cola los socios de Sánchez, el PNV son maestros.

De momento ERC has sacado una buena tajada. "Sánchez promete un calendario bilateral de reclamaciones pendientes y les concede 1.700 millones para El Prat, inversión que trata de equilibrar anunciando otros 1.600 para Barajas. El problema no es que Sánchez esté dispuesto a hacer inversiones interesantes como la aeroportuaria. El problema es que ceda recursos de todos no a cambio de una renuncia al proyecto supremacista y un mayor respeto a las leyes, sino solo a cambio de su supervivencia". Es lo que hay y quedan dos años.





El País





"El diálogo político se afianza entre La Moncloa y la Generalitat". Es otro modo de verlo. "El conflicto territorial no se resuelve, pero sí se encauza por la vía de la negociación". "Después de una década en la que la cuestión territorial y el proceso independentista han monopolizado —y viciado— las relaciones entre ambos ejecutivos, este lunes las necesidades sociales y económicas de Cataluña y sus ciudadanos regresaron al primer plano", dice con toda su cara el periódico sanchista. Las únicas necesidades son las de Sánchez para permanecer en Moncloa.





El editorial está encantado. "La reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada ayer radica en que supone un inicio de normalización política y un indicio de incipiente normalidad institucional"

"El encuentro implica el primer paso del retorno de un Govern de factura independentista a la práctica concreta de los procedimientos autonómicos". Mientras a los indepes les interese.





ABC

"Andalucía rebasa a Cataluña en creación de empresas y puestos de trabajo". El editorial también habla de la reunión España-Cataluña. "Sin otra concreción que el desembolso de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de El Prat, la denominada Comisión Bilateral entre el Ejecutivo y la Generalitat de Cataluña fue ayer la escenificación del trato preferencial que el Gobierno dispensa al separatismo, en pago a su deslealtad institucional y al apoyo parlamentario que brinda en el Congreso a Pedro Sánchez".

"La excepcionalidad es el argumento de una ‘agenda de reencuentro’ que no es otra cosa que un talonario cuyo primer cheque tiene un valor de 1.700 millones de euros". "El Gobierno cede y el nacionalismo hace caja y gana tiempo". Lo de siempre.

Angel Expósito canta las verdades a los indepes." El proceso independentista catalán es un inmenso ejercicio de cinismo tan solo tendente a conseguir más pasta. Todo es cuestión de dinero, eso sí, que lo ponga otro y, si es posible, que sea madrileño. Se trata de vivir del independentismo sin pisar la independencia. Ese es el truco del almendruco". Pero oye, les va de lujo.





La Razón





"El Gobierno catalán logra 1.700 millones para ampliar El Prat". Marhuenda no se fía. "Nada me gustaría más que mi tierra regrese a la normalidad e incluso, espero que se entiendan mis palabras, no me importarían los indultos, pero me temo que las concesiones no harán más que fortalecer la obsesión por la independencia. El Estado está cada vez más débil en Cataluña y todo indica que han asumido que necesitan incrementar su base social para que la ruptura sea irreversible". Sabe bien de qué habla. Les das una mano y te comen hasta el codo.





Abel Hernández comenta lo mal que cae Sánchez mientras él se cree que es lo más. La calle le odia. "No deja de ser una anomalía que en España el presidente del Gobierno tenga dificultades para salir a la calle". Se debe al rechazo popular que este dirigente político sufre en todas partes". "Los actos de repudio se repiten en los distintos lugares que visita y parecen reacciones espontáneas de la gente. Nunca, que se recuerde, un presidente constitucional había sufrido en España semejante repudio público, tan sistemático". Se lo ha ganado a pulso. "Ni siquiera en Calvarrasa pudo relajarse. Mientras departía en el bar con los suyos, se le acercó un hombre del pueblo y le soltó a la cara: «¿Es usted Pedro, el mentiroso?»". El mismísimo, debió contestar. "Si el presidente Sánchez vive metido en una burbuja y ha perdido la calle, ¿qué le queda?". La Moncloa, ¿te parece poco?