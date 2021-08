Alarma entre los médicos por la ruptura del MIR: "Lo veíamos venir"

Ante la polémica que desató la posible ruptura del MIR, el sistema de formación sanitaria especializada para médicos y otros profesionales, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró en rueda de prensa que no contemplan cambios. "La formación especializada sanitaria, los MIR es un sistema que cohesiona y vertebra a toda la sanidad en España y prestigia al país, es una historia de éxito a nivel nacional y también un referente a nivel internacional", dijo ante los medios mientras desde Cataluña se aseguraba que sí estaba previsto un debate sobre traspasos en otoño.

Ministra @CarolinaDarias. A la comissió bilateral els governs català i espanyol vam acordar crear un grup de treball per debatre sobre aquest traspàs i d’altres. Per tant, sí que està a l’agenda! https://t.co/RYj41Veuxw — Laura Vilagrà Pons (@LauraVilagra) August 4, 2021

Según Darias, "no hay caso", y sacó pecho de que en la nueva convocatoria habría más plazas que nunca, unas declaraciones que llegaban después de que los cambios en la asignación de vacantes hubieran provocado una guerra entre los estudiantes y el ministerio.

Tras las palabras de Darias, Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, ha avisado en La Noche de Dieter, de esRadio, del desastre que supondría la ruptura del sistema y se ha tomado con cautela el desmentido de una ministra que "está acostumbrada a mentir" y "no merece ninguna credibilidad".

"Lo veíamos venir", ha dicho sobre el "globo sonda" de la ruptura del MIR, recordando otro hecho que pasó inadvertido hace dos años: el intento de traspaso al País Vasco de las competencias para homologar títulos médicos extranjeros y que finalmente no se produjo gracias a la presión de los profesionales.

"Miente con descaro", ha insistido destacando cómo ella misma salió a desmentir la noticia antes de que la preguntaran. Toranzo ha destacado las dificultades legales que tendrían para el traspaso de unas competencias "exclusivas del Estado" y de las pocas que aún conserva el Ministerio y cómo desde su organización profesional "haremos lo que esté en nuestras manos para impedirlo".

Toranzo ha subrayado cómo el proceso de formación de nuevos médicos en sí "está transferido" y de lo que se está hablando ahora es de transferir el "sistema de acceso", que hasta ahora garantizaba "igualdad y equidad" a los profesionales. Ahora se pretendería, ha advertido, que una comunidad autónoma "mangoneara el sistema de acceso, cuando es un sistema que garantiza que funcione" y que haya "profesionales de calidad". En opinión del portavoz médico, ahora mismo no lo pueden hacer pero quizás intenten implicar a más comunidades autónomas.

El portavoz ha explicado que si pesar de todo quisieran seguir adelante, desde el sector "presionaremos con los medios que tenemos", con la "denuncia continua" y con movilizaciones "en defensa de un sistema público de calidad". "Estamos organizados", ha dicho recordando cómo se pararon las intenciones de Urkullu: "Si no se hubiera dado la cara, habrían seguido para adelante". Ahora, ha señalado que no van a bajar la guardia y ha apuntado que aunque Casado hable de derogación si llegara al poder lo que hay que conseguir es que no llegue a producirse.

En la entrevista, Toranzo también ha aludido a la guerra por la adjudicación de plazas MIR de este año y cómo no hubo acuerdo, "lo impusieron" y por la presión médica tuvieron que incluir "mejoras" pero sigue siendo un "desastre". Además, ha señalado cómo el Ministerio, cuya labor ha de ser coordinar, hace "dejación" de funciones y no pregunta a sus comités de expertos en estos y otros asuntos. "Es una vergüenza de administración", ha afirmado.