La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido aclarar este jueves la polémica que surgió el pasado lunes después de que el líder de Vox amenazase con ir a los tribunales si la dirigente madrileña aprobaba el pasaporte Covid.

Díaz Ayuso ha explicado que "ya lo dijo el año pasado, que no se trata de restringir nada a nadie ni cargar a la hostelería y la restauración con un trabajo añadido de identificación del cliente". "Simplemente propuse la posibilidad de estudiar si, ya una vez vacunados, es necesario que las personas que vayan a acceder a lugares donde hay una serie de aforos, estas personas han de contar. Eso habría que estudiarlo, simplemente", ha insistido.

La dirigente madrileña ha dejado claro que está "absolutamente en contra de estar innovando y de imponer restricciones y complicaciones". "Pero sí que creo que si se está vacunado e inmunizado es para algo, y hay que estudiarlo sin ocurrencias y contando con la opinión de los médicos", ha precisado.

Con respecto a la reacción de Abascal, ha dicho que no tiene "problemas con Vox. No lo tengo yo en Madrid pero algunos gobernamos y tenemos responsabilidades en las administraciones y los tonos amenazantes y los ultimátum no me gustan. No me gusta que me chantajeen ni que me amenacen ni que me impongan. Me gusta que me traten con respeto y por eso, tuve esa contestación pero mi relación con Abascal es muy buena", ha explicado sobre su reacción en Twitter del pasado lunes.

Responde a la delegada del Gobierno

La presidenta de la CAM también ha respondido en su comparecencia a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que este miércoles calificaba de "inexistente" su relación con Ayuso y presentaba un 'power point' lleno de errores para inflar sus inversiones en Madrid.

"Actúa como delegada del PSOE", ha reprochado Ayuso que ha explicado que el lema de los socialistas "es ‘cumpliendo’ y más bien, tendría que ser ‘mintiendo’". Además, ha recordado que la CAM es la región "que menos está recibiendo por habitante". "Por ejemplo, en el caso de Cataluña en los presupuestos está contemplada una inversión de 2.199 millones, frente a los 1.250 millones de Madrid, así que los datos son los que son".

"Quiero que quede muy claro que nosotros, siendo la comunidad que más aportamos a la caja común, al resto de las administraciones y orgullosos de hacerlo, somos los cuartos por la cola en inversiones por parte del Estado y los novenos en financiación autonómica", ha aseverado.

"Nuestra obligación como representantes de los ciudadanos de Madrid es reclamar las inversiones que son necesarias y no pedir de más, que ya lo dije en la Conferencia de Presidentes. No se trata de pedir de más pero tampoco de que actúen contra los intereses de la capital. Esto no se ha visto en ningún lugar, que un gobierno actúe contra los intereses de su propia capital. Esto es algo inédito", ha sentenciado.

Pone el ERICAM a disposición del Gobierno

Palabras que ha pronunciado Díaz Ayuso durante su visita al Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias en la que ha puesto a disposición del Gobierno el ERICAM a disposición del Gobierno de España para los incendios en el Mediterráneo.

El ERICAM es el equipo especial de emergencia y respuesta inmediata del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, creado para dar una respuesta conjunta y coordinada de los organismos de la región a catástrofes que se producen en alguna comunidad autónoma española así como en cualquier país del mundo.