"Jamás habrá una reunificación de la derecha en una sola formación"

El Mundo

"Unidas Podemos torpedea la ampliación del aeropuerto de El Prat que pactó Pedro Sánchez". Otra vez los podemitas dando por saco. Que dice esta panda de zumbados que "el impacto que las obras tendrían sobre los ecosistemas colindantes, y en concreto sobre el delta del Llobregat, vuelven indeseable una ampliación que pretende hacer de El Prat un gran hub internacional". Y mira que Sánchez lo consideró como un regalo para ganarse el favor de sus colegas separatistas. Pues nada.

Dice el editorial que "en estas páginas hemos considerado interesante una inversión que puede crear cerca de 80.000 empleos y ayudar a que Cataluña salga del solipsismo decadente en que el procés la mantiene sumida". "Lo que criticamos es que, una vez más, esta gigantesca inversión nazca de la necesidad de Sánchez de comprar apoyos con el dinero de todos para sobrevivir, y no de una planificación estratégica en materia de infraestructuras que España viene necesitando hace mucho". Ya, Rosell, ya lo habíamos cogido.

Arcadi Espada dice que "el Gobierno tiene que encarar de una vez por todas la situación en Cataluña". Y le sugiere cómo hacerlo. "La obligación del Gobierno no es oponerse a la independencia, que es un objetivo absurdo y fracasado y que ni los nacionalistas defienden, sino llegar a un escenario en que la independencia -esa rigidez premoderna- sea innecesaria". Para ello, continúa Espada "debe abordar el auténtico problema, que ya no son los nacionalistas, sino nosotros", los no independentistas. "El Gobierno ya solo habla a los catalanes nacionalistas, pero en la calle aún pervive el molesto problema de nosotros. O sea que hay que cambiar la calle". Acabar con ese millón de nosotros.

"Toda la presión que sufre el Gobierno en su política sobre Cataluña proviene de los molestos recursos, interpelaciones y declaraciones varias que algún partido y ese Pepe Domingo se ven obligados a realizar porque el millón existe".

Ofrece Arcadi salida perfecta al problema ,"como lo de los judíos y Madagascar, pero de buen rollo".

"Solo hay que negociar lo económico. El Gobierno debería, por ejemplo, sobrevalorar las ventas de nuestras propiedades, subvencionar con generosidad los trámites de la reinstalación y garantizar que los negocios y el puesto de trabajo que se dejan sean los mismos a los que se acceda luego. Sería una factura costosa, pero del orden de la que pagan cíclicamente a los nacionalistas y con la virtud de resolver la situación para siempre. Indirectamente, además, acabaría con la España vacía ". Pues mira, no es mala solución. Y levantamos una valla electrificada para que no contagien.

El País

"El PP se ve abocado a pactar con Vox pero tratará de achicar su espacio electoral", dice Anabel Díez. "Vox no es nada sin el PP, pero el primer partido de la oposición en España necesita a la formación de Santiago Abascal para erigirse en gobierno. Esta realidad va en contra la voluntad de los populares". ¿Pero el PP no es la extrema derecha también?

"Los choques de este verano anuncian un otoño de tensión creciente". "El PP se prepara para que Vox les coloque en situaciones muy incómodas con la presentación de iniciativas presididas por la carga ideológica en las que los populares no tienen el menor interés". Lo mismo si el PP no se dedicara a declarar a Abascal persona non grata la sangre no llegaría al río.

"En la mayoría de los territorios, los populares quieren dirigirse al "centro-derecha", pero tienen que compaginarlo con el recordatorio del resto de partidos de que a su lado está Vox, a priori una opción que no seduce a los centristas". Hombre, teniendo enfrente a un PSOE atado a la extrema izquierda ultraviolenta, a terroristas y separatistas de todo pelaje lo mismo no es tan difícil.

"La esperanza del PP está en que el partido de ultraderecha mantenga su "techo de cemento armado". Que no crezca, mejor que baje, señala un presidente autonómico. Solo así su influencia y su capacidad de presión será limitada y manejable. Esta es la aspiración territorial y nacional del PP". La presión está directamente relacionada con el maltrato al que el PP somete a Vox. Es posible que si el PP tratara a sus socios con el mismo cariño que Sánchez trata a los suyos, incluido el terrorista Otegi, las cosas irían mejor entre ellos.

ABC

"La variante Delta pone en riesgo unos 3.360 millones de euros del PIB español". Noooo, el presi ha dicho que va todo sobre ruedas.

Manuel Marín cree que Sánchez ganó "porque la derecha se lo permitió fracturándose en tres partidos empeñados en hacer incompatible su propia coexistencia y en anularse mutuamente con exhibición sobreactuada de odio recíproco". La verdad es que vaya tres patas para un banco.

"Los sondeos llevan ya meses pronosticando que el PP y Vox sumarían con comodidad los escaños suficientes para gobernar con mayoría absoluta. Difícilmente conformarían una coalición si mañana se convocasen elecciones porque Pablo Casado y Santiago Abascal, antiguos buenos amigos, demuestran hoy una descarnada indiferencia el uno por el otro. Incluso, un desprecio personal irreversible". Irreversible no, seguro que si Pablo pide perdón a Abascal por acusarle de chapotear en la sangre de las víctimas de ETA se lo perdona.

Pero Manuel es pesimista. "Jamás habrá una reunificación de la derecha en una sola formación porque sus líderes se han empecinado en impedirlo". Marín solo ve una solución para que el sanchismo no gobierno para siempre. "La reunificación de la derecha frente a Sánchez se producirá antes o después. Sí. Pero solo podrá venir dada por imposición de su electorado a los partidos, y por la consideración del voto útil como único modo de superar al sanchismo y romper en las urnas su alianza sistémica con el independentismo. Si los partidos eluden su responsabilidad ideológica de construir una alternativa sólida y prima la soberbia sobre la lógica demoscópica, será un electorado hastiado de mentiras y vapuleado en su bolsillo quien reaccione". ¿Y si el problema fuera el líder del PP?

La Razón

"El anticapitalismo de Podemos: 36 cuentas corrientes con 12 millones". Dice el editorial que "cualquier aproximación a un estudio demoscópico es para Unidas Podemos causa de alarma". Gracias, Ayuso. Su " impostura e hipocresía que ha manifestado en tantas actuaciones, especialmente desde su llegada al Gobierno, está en el origen de la desafección rampante con el votante y de su consiguiente decadencia". No, solo. Parece que la peña ya se ha dado cuenta de que son un peligro público. "Es una buena noticia y un síntoma de madurez democrática que una sociedad se desmarque de aquellos que amenazan su libertad y su prosperidad". Por los pelos, y sin olvidar que están en el gobierno.