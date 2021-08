La revancha de Sánchez: Frankenstein declara la guerra a Madrid y amenaza con "freírla a impuestos"

El Mundo

"El Gobierno da alas a un impuesto contra Madrid". "Ayuso acusa a Pedro Sánchez de "persecución fiscal" por no votarle". Que tipejo más vengativo. Da náuseas. Mientras, regala nuestra pasta a los independentistas y a los nacionalistas vascos a manos llenas.

Dice el editorial que "en realidad, bajo presuntas consideraciones técnicas se oculta un mal disimulado resentimiento ideológico que alinea contra la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso a todos los socios del Gobierno central: la llamada mayoría Frankenstein formada por socialistas, populistas de izquierda radical e independentistas a la que la madrileñofobia sirve de eficaz aglutinante. No es casualidad que fuera Gabriel Rufián el primero que levantó la voz contra el presunto dumping madrileño, lo que resulta especialmente sangrante viniendo del portavoz de un partido promotor de un golpe de Estado contra la solidaridad común entre españoles de todos los territorios. Como sangrante resulta que, al hilo de este debate interesado, ni la izquierda ni el nacionalismo aludan al caso de Euskadi y Navarra, territorios privilegiados con el cupo y el concierto que no aportan un solo euro a la caja común del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, al que Madrid aporta más que nadie". Si se tocan los impuestos de Madrid hay que eliminar los privilegios del País Vasco y Navarra. Y denunciar las concesiones de Sánchez a Cataluña. Esto es la guerra.

El objetivo de esta gentuza, explica el editorial, es "desacreditar el ideario político que lo posibilita y que supone una clara alternativa al sanchismo. el modelo madrileño de moderación fiscal que incentiva el desarrollo empresarial". Son así de mezquinos.

Otro editorial echa un tremendo broncazo a Vox, que ahora también le ha dado por tocar las narices a Ayuso. "La gestión sobre millones de ciudadanos no puede supeditarse a un cálculo tacticista para tratar de agrandar el espacio electoral. Ello resultaría irresponsable y pocos votantes lo comprenderían, máxime cuando de esa estrategia hoy solo sacarían rédito el sanchismo y sus diferentes muletas parlamentarias". Que vale, que lo de Ceuta fue un despropósito, pero Ayuso no tiene la culpa. Desde entonces, "Vox pisa el acelerador en la gesticulación del enfrentamiento público con los populares. La escalada ha llegado incluso a Madrid a cuenta de una medida en estudio como la del pasaporte Covid, que Ayuso solo sopesa y Abascal impugnó con lenguaje amenazante". Entre el Gobierno, Puig y Vox vaya veranito le están dando.

El País

"El Gobierno acelera el pago de la deuda para inversiones a la Generalitat de Cataluña. La comisión bilateral desencalla la transferencia de 200 millones vinculada a la disposición adicional tercera del Estatut". Ni palabra del robo que Sánchez y sus socios pretenden perpetrar contra Madrid. O sea, que el botín del saqueo a los madrileños se lo va a dar Sánchez a dar a los independentistas.

Cristina Monge anuncia que hay en marcha un proyecto para recomponer "el espacio político a la izquierda del PSOE. Es indudable que el espacio político existe y que una parte del electorado puede retornar a la orfandad si no tiene una propuesta ilusionante".

"Ahora bien, su principal reto vuelve a ser encontrar una definición política propia con la que las diferentes sensibilidades de esa izquierda se identifiquen, más allá de su ubicación "a la izquierda" del PSOE". A la izquierda del PSOE ya está el sanchismo, qué más quieren.

ABC

También ABC alza la voz contra el asalto a Madrid. "La ‘armonización’ que vende el Gobierno y que ayer reactivó José Luis Escrivá no es más que la confesión de un fracaso y el reconocimiento implícito de que las recetas liberalizadoras generan más riqueza y bienestar que un intervencionismo, fiscal o empresarial, al que Madrid deja en evidencia", dice el editorial. Les dejamos que copien la receta y no se lo diremos a nadie.

Dice Ignacio Camacho que "Si Ayuso ha creado en Madrid un «procés invisible», como sostienen Ximo Puig y otros socialistas, no se entiende por qué no le otorgan las mismas prerrogativas que al ‘procés’ visible". Hay que exigir un impuesto a Valencia por tener playa, el efecto playa sobre el turismo perjudica a Madrid, que resulta que no la tiene.

"Si nos atenemos a los hechos fehacientes, ese falso separatismo inquieta al Gobierno bastante más que el auténtico, pese a que el segundo ha cometido una sedición y amenaza con volver a hacerlo mientras el primero se limita a dar facilidades a la hostelería, la industria, el turismo y el comercio. El sanchismo continúa sin digerir el éxito de lo que Calvo y Tezanos llamaron con desprecio la política de las tabernas y los berberechos. Y no se le ocurre mejor receta que freírla a impuestos; cuando vuelva a perder seguirá sin entenderlo". Habrá que declarar a Sánchez persona non grata en Madrid. Bueno, no solo en Madrid, no hay más que ver como le reciben allá por donde pasa. Es el tío más aborrecido de España.

"Se trata además de zancadillear a la derecha a costa del desarrollo de la región entera. La intención de castigarla con una vuelta de tuerca tributaria -probablemente inconstitucional porque podría violar la autonomía fiscal imponiendo desde el poder central cargas territorializadas- refleja por parte gubernativa una evidente voluntad de revancha a la que se suma la envidia de un soberanismo escocido por la pérdida de la antigua pujanza catalana". Cuando eran ellos los más ricos no decían ni mu. Bueno sí, exigían un régimen fiscal especial como el de los vascos y los navarros.

"Estamos ante un ejemplo nítido, transparente, de fobia visceral al liberalismo. La derrota de mayo no ha suscitado ningún estímulo autocrítico. Al contrario, independentistas y sanchistas se han unido en un resentimiento instintivo que hasta se podría comprender sin el ridículo de esa solemne majadería del ‘procés’ capitalino". Los majaderos dicen majaderías y Puig es un majadero. Y muy mala gente.

La Razón

"Crisis entre los separatistas por las cesiones de Sánchez". Como si se matan. "El Gobierno vuelve a la carga con el nuevo impuesto contra Madrid". La guerra contra la Comunidad de Madrid se recrudece por días. El Gobierno de Sánchez y los barones socialistas, junto con los independentistas catalanes, preparan toda su munición para cambiar los resultados de las últimas encuestas, que vaticinan la pérdida del poder de convocarse hoy las elecciones generales". Y lo mejor que se les ha ocurrido para ganar votos es castigar a Madrid.

Dice Marhuenda que "el odio a Ayuso se ha convertido, desgraciadamente, en una prioridad donde los miembros del Ejecutivo se dedican a perjudicar a la comunidad que es el motor de nuestra economía con el fin de atacar a su presidenta". Y a todos los madrileños.

"En lugar de pedir que las comunidades autónomas gestionen mejor, controlen el gasto público, sean competitivas y simplifiquen sus estructuras, la única idea original que tiene este Gobierno es destruir al motor de la economía española y seguir con la campaña de acoso contra Ayuso. No aprenden". Al final van lograr que la majadería de Puig se convierta en realidad y Madrid pida la independencia.