PP y Vox cargan contra la "solemne bobada" del Gobierno con las matemáticas: "Chusma totalitaria"

La asignatura de matemáticas con "sentido emocional" que prepara el Ministerio de Educación en el nuevo currículo de Primaria ha provocado este lunes el inmediato rechazo desde las filas del Partido Popular y de Vox.

Santiago Abascal hacía suya la frase que popularizó en las filas del partido la diputada Rocío de Meer, cuando reclamó al Gobierno de PSOE y Podemos, desde la tribuna del Congreso, que "sacara sus manos de nuestros hijos".

Abascal aprovechaba para referirse con dureza al Ejecutivo como "chusma totalitaria", a través de su cuenta oficial de Twitter. "Ni matemáticas con perspectiva de género, ni adoctrinamiento en amnesia histórica ni talleres de sexualidad para preadolescentes, ni ataque a la familia ni enseñanza en el odio a España", escribía el líder de Vox, en referencia a todas las leyes ideológicas aprobadas por el Gobierno.

¡Apartad vuestras manos de nuestros hijos, chusma totalitaria! Ni matemáticas con perspectiva de género, ni adoctrinamiento en amnesia histórica, ni talleres de sexualidad para preadolescentes, ni ataques a la familia, ni enseñanza en el odio a España. https://t.co/yc0MjNM4dh — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 9, 2021

Vox presentó la semana pasada una PNL para incluir la "perspectiva familiar" en todas las normas que se aprueben, en sustitución de la "perspectiva de género", para que se tenga en cuenta el impacto que causan las leyes en las familias.

"Solemne bobada"

También la dirigente del Partido Popular, Ana Pastor, ha asegurado que la asignatura de matemáticas con "sentido emocional" es una "solemne bobada". "La cosa tiene gracia, cuando alguien quiere hablar de algo imposible se dice que quiere lograr la cuadratura del círculo y a partir de ahora hablaremos del modelo socioemocional de las matemáticas", ha ironizado en declaraciones a la prensa.

"Alguien ha perdido el norte", ha añadido Pastor que ha lamentado que el Gobierno no esté "preocupado de que se tenga una educación de calidad, de que la EBAU sea nacional o de que no haya fracaso escolar. Si lo hicieran aposta no lo harían peor", ha sentenciado.

Por todo ello, la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular ha pedido al Gobierno que retire la propuesta. "Hay que reforzar el conocimiento de matemáticas pero en áreas como el álgebra, pero las bobadas a las españoles no les interesan", ha concluido.